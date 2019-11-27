Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu

27.11.2019 13:02 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:02

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik mekanlarında incelemelerde bulundu.

Demircan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği kentte, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü makamında ziyaret etti.

Beyazgül'den Şanlıurfa'daki kültür ve turizm alanlarında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Demircan, daha sonra Balıklıgöl Yerleşkesi, Kızılkoyun Nekropölü, Şanlıurfa Mozaik Müzesi ve Kale Eteği gibi kentin öne çıkan tarihi ve turistik mekanlarında incelemelerde bulundu.

İncelemeleri sırasında karşılaştığı yerli ve yabancı turistlerle sohbet eden Demircan, Şanlıurfa'nın tarihi özelliğiyle her zaman ön planda olduğunu belirtti.

Kaynak: AA