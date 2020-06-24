Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam: "TÜRKSOY din, dil, ırk gözetmeksizin kültürleri bir araya... Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, "TÜRKSOY'un geliştirdiği ve büyüttüğü bu aile, din, dil ve ırk gözetmeksizin kültürleri bir araya getiriyor.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, "TÜRKSOY'un geliştirdiği ve büyüttüğü bu aile, din, dil ve ırk gözetmeksizin kültürleri bir araya getiriyor. Bu tarihimizden gelen bir mayanın tezahürüdür." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) Facebook hesabından çevrim içi ortamda, "Balkanlar Kitabı" adlı toplantı düzenlendi.

Toplantıya, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Dışişleri Bakanlığı Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürü Büyükelçi Deniz Çakar, Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Kastriot Robo, Karadağ'ın Ankara Büyükelçisi Perisa Kastratoviç, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Genel Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş katıldı.

Çam, burada yaptığı konuşmada, TÜRKSOY'un kapsamlı faaliyetlerini anlatacak pek çok daha böyle eserler çıkaracağından emin olduğunu belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığının TÜRKSOY'a ilgisinin eskiden olduğu gibi devam ettiğini aktaran Çam, bakanlığın, medeniyetin inşasını yapan bir yürüyüşü sürdürdüğünü söyledi.

Çam, Dil ve Tarih Kurumu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, YEE gibi kurumlarla bir kültür yürüyüşünün, diaspora başta olmak üzere tüm akraba topluluklara ve Türk dünyasına hizmet ettiğini kaydetti.

TÜRKSOY'un Balkanlar'daki çalışmalarının takdire şayan olduğunu belirten Çam, "TÜRKSOY'un geliştirdiği ve büyüttüğü bu aile, din, dil ve ırk gözetmeksizin kültürleri bir araya getiriyor. Bu tarihimizden gelen bir mayanın tezahürüdür. Orta Asya'dan başlayıp dünyanın pek çok noktasına uzanan bu medeniyet yürüyüşünde pek çok unsur var." diye konuştu.

Çam, Balkanlar'ın son yüzyılda yaşadığı acılardan sonra dünyaya barış mesajı verebilecek birikime sahip özel bir yer olduğuna dikkati çekerek, "Bunu Ata yurdumuzdan başlayan yürüyüşle entegre ettiğimizde Afrika'dan Asya'sına kadar anlatılabilecek pek çok özel derslerin de çıkacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA