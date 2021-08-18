Son dakika haberi: Bakan Yardımcısı Çam, aşure dağıttı

Son dakika haberleri: KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, Aşure Günü kapsamında Şırnak Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara aşure dağıttı.

KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, Aşure Günü kapsamında Şırnak Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara aşure dağıttı.

Şırnak Valiliği tarafından Muharrem ayının onuncu günü dolayısıyla Aşure Günü etkinliği düzenledi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe Vali Hamza Pehlivan'ın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalaman ve vatandaşlar katıldı. Bakan Yardımcısı Çam, Vali Pehlivan ve Belediye Başkanı Yarka vatandaşlara aşure dağıttı.

Aşure etkinliğinde Şırnak'a ilk defa geldiğini belirten Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, "Çok farklı çok güzel bir izlenim edindim. Bizler daha önceki seyahatlerimizde Orta Asya'ya, Kazakistan'a, Moğolistan'a gittiğimizde ata yurdumuza geldik diye mesaj veriyorduk. Oralar Türk dünyasının ata yurdu ama burası da insanlığın ata yurdu. Ata yurdumuza geldik. Nuh Aleyhisselam'ın mekanına geldik. Gemisinde dağıtılan Aşure'yi, bir rivayete göre Kerbela'da yaşanan açlık ve kıtlığın, kuraklığın, susuzluğun olduğu bir dönemde 10 muharrem de bugün Aşure'yi dağıtacağız. Kerbela şehitlerimiz anacağız" diye konuştu.Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ise Kerbela şehitlerini rahmetle yad ettiklerini belirterek, "Aşure aynı zamanda birlik ve beraberliğin simgesi ve bir yönüyle de, pek çok tarihçinin ifade ettiği şekli ile de aslında Nuh'un gemisini de bize hatırlatıyor. Nuh'un gemisinin hikayesinin geçtiği topraklar Kur'an-ı Kerim'de de Cudi Dağı olarak ifade ediliyor ve şu anda Cudi Dağı'nın eteklerindeyiz. Orada Sefine diye bilinen bölgede Cudi'nin zirvesinde Nuh'un gemisinin oraya oturduğu ve Şırnak'ın da bu yönüyle de Şehri Nuh olarak adlandırılan Şırnak'ta insanlığın ikinci doğuş yeri olarak kabul edildiğini biliyoruz. Bu Aşure yemeğinin de bu topraklardan Nuh'un gemisinden doğmuş olması ve aradan asırlar geçtikten sonra da Muharrem ayı vesilesi ile Aşure gününü gene kendi kültürümüzde, inanç yapımız içerisinde yer bulması ve bugünde Şırnak olarak tüm yurtta olduğu gibi gene hep bir araya gelip hem duygudaşlık yapmak hem duygularımızı paylaşmak. Bu vesile ile de Aşure ikramımızı gerçekleştirmek üzere bir araya geldik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden