Son dakika haberi: Bakan Yardımcısı Çam, aşure dağıttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Bakan Yardımcısı Çam, aşure dağıttı

Son dakika haberi: Bakan Yardımcısı Çam, aşure dağıttı
Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, Aşure Günü kapsamında Şırnak Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara aşure dağıttı.

KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, Aşure Günü kapsamında Şırnak Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara aşure dağıttı.

Şırnak Valiliği tarafından Muharrem ayının onuncu günü dolayısıyla Aşure Günü etkinliği düzenledi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe Vali Hamza Pehlivan'ın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalaman ve vatandaşlar katıldı. Bakan Yardımcısı Çam, Vali Pehlivan ve Belediye Başkanı Yarka vatandaşlara aşure dağıttı.

Aşure etkinliğinde Şırnak'a ilk defa geldiğini belirten Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, "Çok farklı çok güzel bir izlenim edindim. Bizler daha önceki seyahatlerimizde Orta Asya'ya, Kazakistan'a, Moğolistan'a gittiğimizde ata yurdumuza geldik diye mesaj veriyorduk. Oralar Türk dünyasının ata yurdu ama burası da insanlığın ata yurdu. Ata yurdumuza geldik. Nuh Aleyhisselam'ın mekanına geldik. Gemisinde dağıtılan Aşure'yi, bir rivayete göre Kerbela'da yaşanan açlık ve kıtlığın, kuraklığın, susuzluğun olduğu bir dönemde 10 muharrem de bugün Aşure'yi dağıtacağız. Kerbela şehitlerimiz anacağız" diye konuştu.Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ise Kerbela şehitlerini rahmetle yad ettiklerini belirterek, "Aşure aynı zamanda birlik ve beraberliğin simgesi ve bir yönüyle de, pek çok tarihçinin ifade ettiği şekli ile de aslında Nuh'un gemisini de bize hatırlatıyor. Nuh'un gemisinin hikayesinin geçtiği topraklar Kur'an-ı Kerim'de de Cudi Dağı olarak ifade ediliyor ve şu anda Cudi Dağı'nın eteklerindeyiz. Orada Sefine diye bilinen bölgede Cudi'nin zirvesinde Nuh'un gemisinin oraya oturduğu ve Şırnak'ın da bu yönüyle de Şehri Nuh olarak adlandırılan Şırnak'ta insanlığın ikinci doğuş yeri olarak kabul edildiğini biliyoruz. Bu Aşure yemeğinin de bu topraklardan Nuh'un gemisinden doğmuş olması ve aradan asırlar geçtikten sonra da Muharrem ayı vesilesi ile Aşure gününü gene kendi kültürümüzde, inanç yapımız içerisinde yer bulması ve bugünde Şırnak olarak tüm yurtta olduğu gibi gene hep bir araya gelip hem duygudaşlık yapmak hem duygularımızı paylaşmak. Bu vesile ile de Aşure ikramımızı gerçekleştirmek üzere bir araya geldik" ifadelerini kullandı.

 


Son dakika haberi: Bakan Yardımcısı Çam, aşure dağıttı
Son dakika haberi: Bakan Yardımcısı Çam, aşure dağıttı
Son dakika haberi: Bakan Yardımcısı Çam, aşure dağıttı
Son dakika haberi: Bakan Yardımcısı Çam, aşure dağıttı
Son dakika haberi: Bakan Yardımcısı Çam, aşure dağıttı
Son dakika haberi: Bakan Yardımcısı Çam, aşure dağıttı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden

Belediye başkanının oğlu, peribacalarına zarar verdiği için yıkılan restoranın yerine yenisini yapınca tepki çekti
Belediye başkanının oğlu, peribacalarına zarar verdiği için yıkılan restoranın yerine yenisini yapınca tepki çekti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Cimilli İbo Acun Ilıcalı Berdan Mardini Seren Serengil
Spor Gervinho Ozan Tufan Burak Yılmaz Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: Bakan Yardımcısı Çam, aşure dağıttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 20:19:42. #1.15#

title