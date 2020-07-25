Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan'dan "turizm hareketliliği" açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan'dan "turizm hareketliliği" açıklaması

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, ağustos itibarıyla başta Antalya olmak üzere turizm hareketliliğinde normalleşmeyi sağlanacağını bildirdi.

25.07.2020 14:36 | Son Güncelleme: 25.07.2020 15:11

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, ağustos itibarıyla başta Antalya olmak üzere turizm hareketliliğinde normalleşmeyi sağlanacağını bildirdi.

Alpaslan, Güvenli Turizm Sertifika Programı'nın tanıtımı amacıyla düzenlenen programa katılmak için geldiği Antalya'daki Kundu Turizm Bölgesi'nde bulunan bir otelde gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yılı 51.7 milyon yabancı turistin Türkiye'yi ziyaret ettiğini, 34,5 milyar dolar gelir elde edildiğini söyledi.

Turizmin 2019'da en parlak dönemini geçirdiğini vurgulayan Alpaslan, 2020'ye de umutla başladıklarını, 40 milyar dolar gelir ve 60 milyona yakın ziyaretçi hedeflediklerini hatırlattı.

Bu hedefe emin adımlarla ilerlerken tüm dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla karşı karşıya kaldığını aktaran Alpaslan, salgının sosyal ve ekonomi başta olmak üzere hayatın her alanını olumsuz etkilediğini bildirdi.

Özellikle ABD, Brezilya, Hindistan, Rusya gibi ülkelerde salgının en yoğun şekilde yaşandığına değinen Alpaslan, bahar aylarında tüm dünyanın karantinada bir hayat sürdüğünü belirtti.

500'e yakın tesis sertifikalandı

Türkiye olarak sağlıklı ve güvenli turizm konusunda tüm paydaşlarla önemli adımlar atıldığını anlatan Alpaslan, salgın sürecinde hiçbir kuşkunun yer almayacağı hizmetin verilmesi noktasında kriterler belirlendiğini, tesislerden bu kriterleri uygulamalarının istendiğini dile getirdi.

Alpaslan, kriterleri uygulayan tesislerin de uluslararası alanda geçerliliği olan kuruluşlar tarafından akredite edildiğini belirterek, "500'e yakın tesisimiz hazirandan bu yana Güvenli Turizm Sertifikası aldı. Bu sadece turizm tesisleriyle de sınırlı değildi. Bir turistin ülkesinden ülkemize gelene, tatil yapıp dönene kadarki tüm süreçlerde, ulaşımda havalimanında, hava yolunda, seyahat acentesinde, restoranlarda, tesislerde tüm alanlarda bu sertifika programı işliyor. Bu dünyada ilk olacak şekilde Türkiye'de ortaya koyduk. Sistemimiz dünyada övgüyle izlemekte." ifadelerini kullandı.

Bu süreçte tanıtım çalışmalarına da ağırlık verdiklerine değinen Alpaslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un mevkidaşlarıyla görüştüklerini, büyükelçileri Antalya'da ağırlayarak sistemin tüm inceliklerini gösterdiklerini söyledi.

Son olarak da Almanya'dan gelen seyahat acente temsilcilerini ağırladıklarını aktaran Alpaslan, olumlu geri dönüşler aldıklarını, güvenli ve sağlıklı turizmin Türkiye'de yapılabileceğine dair en küçük kuşkularının kalmadığını dile getirdi.

"Almanya ve AB'de ağustosta hareketlilik başlayacaktır"

Yapılan çalışmalar kapsamında 1 Haziran'dan itibaren turizmde kademeli olarak normalleşme sürecinin yaşandığına değinen Alpaslan, başta Ukrayna ile İngiltere olmak üzere yabancı ziyaretçilerin Türkiye'ye gelmeye başladığını kaydetti.

Alpaslan, Almanya ile AB ülkelerinin de son derece önemli olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Almanya, AB ülkeleri ve Rusya en büyük pazarlarımızdan birileri. Bu ülkelerde de turizm hareketliliğinin başlamasını istiyoruz. Almanya'da hazirandan beri çok yoğun girişimlerimiz var. Aslında açılmasının önünde hiçbir engel yok ama Almanya'da sağlık, güvenlik veya turizm açısından bir tereddütleri olmamasına, onları ikna etmemize rağmen daha çok ekonomik ve siyasi sebeplerle, ekovirüs gerekçeleriyle biraz süreci uzatmaktalar. Ama gelişmeler göstermektedir ki Almanya en kısa sürede belki lokal, arkasından tüm Türkiye'ye açılacaktır. Almanya ve AB ülkelerinde en geç ağustos itibarıyla turizm hareketliliği başlayacak."

"En az kayıplarla sezonu atlatmak amacındayız"

Rusya ile uçuşların 1 Ağustos'tan itibaren başlayacağını hatırlatan Alpaslan, ilk etapta İstanbul ve Ankara'ya, 10 Ağustos'ta da tatil beldelerine uçuşların gerçekleştirileceğini bildirdi.

Bu gelişmenin ardından rezervasyonların başladığına dikkati çeken Alpaslan, "Tesislerle yaptığımız görüşmelerde çok güzel gelişmelerin olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla ağustos itibarıyla başta turizmin başkenti Antalya olmak üzere turizm hareketliliğinde normalleşmeyi sağlayacağız. Her ne kadar istediğimiz sonuçlar olmasa da sezonu daha az kayıpla kapatmak anlamında inşallah bu hareketliliği ağustosta yaşayacağız." diye konuştu.

Aldıkları tedbirler ve yaptıkları çalışmalarla dünyada turizmin en güvenilir ve sağlıklı yapılan ülkenin Türkiye olduğunu ortaya koyduklarını belirten Alpaslan, dünyanın da buna şahit olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin doğası, kültürü, altyapısı ve sağlıklı, güvenli hizmeti ile turistleri ağırlamaya hazır olduğunu anlatan Alpaslan, şunları kaydetti:

"Başta AB, Almanya ve Rusya olmak üzere dünyanın her ülkesinden turistleri bekliyoruz. Güvenli bir şekilde ülkemizde gönül rahatlığıyla tüm turistleri ağırlamaya hazırız. İnşallah ağustostan itibaren de turistleri ülkemizde ağırlamış olacağız. Geçen seneki rakamlara ulaşmamız mümkün değil, yılın ilk aylarından itibaren geçen sene çok güzel bir hareketlilik vardı. Bu yıl ocak, şubatı saymazsak haziran ayına kadar maalesef tesislerimiz kapalıydı."

Alman seyahat acente temsilcileri, Perge ve sertifika alan oteli gezdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile SunExpress işbirliğinde, Güvenli Turizm Sertifika Programı'nın tanıtımı amacıyla Antalya'ya gelen Alman heyet, bugün de Antalya'da incelemelerde bulundu.

Sabah saatlerinde Perge Antik Kenti'ni gezen heyet, burada antik kentle ilgili rehberlerden bilgi aldı.

Daha sonra sertifika alan otelde incelemelerde bulunan heyet, otelin girişi, lobi, odalar, restoranlar, havuz, sahil bantlarını gezdi. Otel yönetiminden sağlıklı ve güvenli tatil için alınan önlemleri dinleyen heyet, uygulamaları yerinde gördü.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan da Alman seyahat acente temsilcileriyle yemekte bir araya geldi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan'dan 'turizm hareketliliği' açıklaması

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu Magazin
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu
İnternetteki 'soda açma' videosu 5 yaşındaki çocuğu tek gözünden etti 3. Sayfa
İnternetteki 'soda açma' videosu 5 yaşındaki çocuğu tek gözünden etti
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu Politika
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu
1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor Ekonomi
1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor
Galericiler, ikinci el araç fiyatlarında yüzde 15 gibi bir artış daha bekliyor Ekonomi
Galericiler, ikinci el araç fiyatlarında yüzde 15 gibi bir artış daha bekliyor
Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı Dünya
Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı
Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır
Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum
Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı
Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı
Doktorların bile hamile sandığı kadının karnından 6 kilogramlık kitle çıktı
Doktorların bile hamile sandığı kadının karnından 6 kilogramlık kitle çıktı
Kadınların düdüklü tencere kavgası kamerada! Polis, güçlükle ayırdı
Kadınların düdüklü tencere kavgası kamerada! Polis, güçlükle ayırdı
Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı
Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı
Kadın doktoru darbeden 19 yaşındaki kızın 4 yıl hapsi istendi
Kadın doktoru darbeden 19 yaşındaki kızın 4 yıl hapsi istendi
Birlikte yaşadığı kadının ikiz kızlarını, oğluyla beraber istismar etti! Çocukların annesi olanlara göz yumdu
Birlikte yaşadığı kadının ikiz kızlarını, oğluyla beraber istismar etti! Çocukların annesi olanlara göz yumdu
Antep fıstığı üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı tarlalarda silahlı nöbet tutuyor
Antep fıstığı üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı tarlalarda silahlı nöbet tutuyor
Emekli vatandaş, sipariş ettiği hediyelik kağnı gelmeyince atölye kurup kendi üretmeye başladı
Emekli vatandaş, sipariş ettiği hediyelik kağnı gelmeyince atölye kurup kendi üretmeye başladı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP Kurultayı'nda! Gazetecilerin 'Ayasofya' sorusuna 2 kelimelik yorum
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP Kurultayı'nda! Gazetecilerin "Ayasofya" sorusuna 2 kelimelik yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasya Çevre Yolu'nu canlı bağlantı ile açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasya Çevre Yolu'nu canlı bağlantı ile açtı
Burak Yılmaz, yabancı oyunculara para ödenip yerli oyunculara ödenmemesi nedeniyle Beşiktaş'tan ayrıldı
Burak Yılmaz, yabancı oyunculara para ödenip yerli oyunculara ödenmemesi nedeniyle Beşiktaş'tan ayrıldı
Gökhan Gönül, Fenerbahçe'yle 800 bin euro karşılığında anlaştı
Gökhan Gönül, Fenerbahçe'yle 800 bin euro karşılığında anlaştı
Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz?
Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz?
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın acı günü! Babasını son yolculuğuna uğurladı
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın acı günü! Babasını son yolculuğuna uğurladı
Oğlunun acısını unutmaya çalışan Ebru Şallı, Bodrum tatilinde görüntülendi
Oğlunun acısını unutmaya çalışan Ebru Şallı, Bodrum tatilinde görüntülendi
Barcelona'nın efsanelerinden Xavi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
Barcelona'nın efsanelerinden Xavi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
Pınar Gültekin cinayetinde annenin 'Katil tek değildi' şüphesini 2 bin saatlik görüntüler çürüttü
Pınar Gültekin cinayetinde annenin "Katil tek değildi" şüphesini 2 bin saatlik görüntüler çürüttü
Kurban Bayramı öncesi mangal satışlarında yoğun artış yaşanıyor
Kurban Bayramı öncesi mangal satışlarında yoğun artış yaşanıyor
Tansu Çiller'den oğlu Mert Çiller'in eşine şiddet uyguladığı iddialarına yanıt: Kadına kalkan eli kırarım
Tansu Çiller'den oğlu Mert Çiller'in eşine şiddet uyguladığı iddialarına yanıt: Kadına kalkan eli kırarım
Mohammed Ayad yaptığı hata sebebiyle MasterChef'ten diskalifiye edildi
Mohammed Ayad yaptığı hata sebebiyle MasterChef'ten diskalifiye edildi
Mario Balotelli'nin eski sevgisili Raffaella Fico, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi
Mario Balotelli'nin eski sevgisili Raffaella Fico, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özlem Zengin Lütfü Türkkan Devlet Bahçeli Pınar Gültekin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Reha Özcan Hazal Kaya Gülben Ergen Merve Boluğur
Spor İrfan Buz Selçuk İnan Nihat Özdemir Sergen Yalçın Koray Gençerler
Daha Fazla Türk Karar Cuma Namazı Kurban Bayramı
Şu an buradasınız: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan'dan "turizm hareketliliği" açıklaması - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.7.2020 15:11:43. #1.15#
title