Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan'dan "turizm hareketliliği" açıklaması Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, ağustos itibarıyla başta Antalya olmak üzere turizm hareketliliğinde normalleşmeyi sağlanacağını bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, ağustos itibarıyla başta Antalya olmak üzere turizm hareketliliğinde normalleşmeyi sağlanacağını bildirdi.

Alpaslan, Güvenli Turizm Sertifika Programı'nın tanıtımı amacıyla düzenlenen programa katılmak için geldiği Antalya'daki Kundu Turizm Bölgesi'nde bulunan bir otelde gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yılı 51.7 milyon yabancı turistin Türkiye'yi ziyaret ettiğini, 34,5 milyar dolar gelir elde edildiğini söyledi.

Turizmin 2019'da en parlak dönemini geçirdiğini vurgulayan Alpaslan, 2020'ye de umutla başladıklarını, 40 milyar dolar gelir ve 60 milyona yakın ziyaretçi hedeflediklerini hatırlattı.

Bu hedefe emin adımlarla ilerlerken tüm dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla karşı karşıya kaldığını aktaran Alpaslan, salgının sosyal ve ekonomi başta olmak üzere hayatın her alanını olumsuz etkilediğini bildirdi.

Özellikle ABD, Brezilya, Hindistan, Rusya gibi ülkelerde salgının en yoğun şekilde yaşandığına değinen Alpaslan, bahar aylarında tüm dünyanın karantinada bir hayat sürdüğünü belirtti.

500'e yakın tesis sertifikalandı

Türkiye olarak sağlıklı ve güvenli turizm konusunda tüm paydaşlarla önemli adımlar atıldığını anlatan Alpaslan, salgın sürecinde hiçbir kuşkunun yer almayacağı hizmetin verilmesi noktasında kriterler belirlendiğini, tesislerden bu kriterleri uygulamalarının istendiğini dile getirdi.

Alpaslan, kriterleri uygulayan tesislerin de uluslararası alanda geçerliliği olan kuruluşlar tarafından akredite edildiğini belirterek, "500'e yakın tesisimiz hazirandan bu yana Güvenli Turizm Sertifikası aldı. Bu sadece turizm tesisleriyle de sınırlı değildi. Bir turistin ülkesinden ülkemize gelene, tatil yapıp dönene kadarki tüm süreçlerde, ulaşımda havalimanında, hava yolunda, seyahat acentesinde, restoranlarda, tesislerde tüm alanlarda bu sertifika programı işliyor. Bu dünyada ilk olacak şekilde Türkiye'de ortaya koyduk. Sistemimiz dünyada övgüyle izlemekte." ifadelerini kullandı.

Bu süreçte tanıtım çalışmalarına da ağırlık verdiklerine değinen Alpaslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un mevkidaşlarıyla görüştüklerini, büyükelçileri Antalya'da ağırlayarak sistemin tüm inceliklerini gösterdiklerini söyledi.

Son olarak da Almanya'dan gelen seyahat acente temsilcilerini ağırladıklarını aktaran Alpaslan, olumlu geri dönüşler aldıklarını, güvenli ve sağlıklı turizmin Türkiye'de yapılabileceğine dair en küçük kuşkularının kalmadığını dile getirdi.

"Almanya ve AB'de ağustosta hareketlilik başlayacaktır"

Yapılan çalışmalar kapsamında 1 Haziran'dan itibaren turizmde kademeli olarak normalleşme sürecinin yaşandığına değinen Alpaslan, başta Ukrayna ile İngiltere olmak üzere yabancı ziyaretçilerin Türkiye'ye gelmeye başladığını kaydetti.

Alpaslan, Almanya ile AB ülkelerinin de son derece önemli olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Almanya, AB ülkeleri ve Rusya en büyük pazarlarımızdan birileri. Bu ülkelerde de turizm hareketliliğinin başlamasını istiyoruz. Almanya'da hazirandan beri çok yoğun girişimlerimiz var. Aslında açılmasının önünde hiçbir engel yok ama Almanya'da sağlık, güvenlik veya turizm açısından bir tereddütleri olmamasına, onları ikna etmemize rağmen daha çok ekonomik ve siyasi sebeplerle, ekovirüs gerekçeleriyle biraz süreci uzatmaktalar. Ama gelişmeler göstermektedir ki Almanya en kısa sürede belki lokal, arkasından tüm Türkiye'ye açılacaktır. Almanya ve AB ülkelerinde en geç ağustos itibarıyla turizm hareketliliği başlayacak."

"En az kayıplarla sezonu atlatmak amacındayız"

Rusya ile uçuşların 1 Ağustos'tan itibaren başlayacağını hatırlatan Alpaslan, ilk etapta İstanbul ve Ankara'ya, 10 Ağustos'ta da tatil beldelerine uçuşların gerçekleştirileceğini bildirdi.

Bu gelişmenin ardından rezervasyonların başladığına dikkati çeken Alpaslan, "Tesislerle yaptığımız görüşmelerde çok güzel gelişmelerin olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla ağustos itibarıyla başta turizmin başkenti Antalya olmak üzere turizm hareketliliğinde normalleşmeyi sağlayacağız. Her ne kadar istediğimiz sonuçlar olmasa da sezonu daha az kayıpla kapatmak anlamında inşallah bu hareketliliği ağustosta yaşayacağız." diye konuştu.

Aldıkları tedbirler ve yaptıkları çalışmalarla dünyada turizmin en güvenilir ve sağlıklı yapılan ülkenin Türkiye olduğunu ortaya koyduklarını belirten Alpaslan, dünyanın da buna şahit olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin doğası, kültürü, altyapısı ve sağlıklı, güvenli hizmeti ile turistleri ağırlamaya hazır olduğunu anlatan Alpaslan, şunları kaydetti:

"Başta AB, Almanya ve Rusya olmak üzere dünyanın her ülkesinden turistleri bekliyoruz. Güvenli bir şekilde ülkemizde gönül rahatlığıyla tüm turistleri ağırlamaya hazırız. İnşallah ağustostan itibaren de turistleri ülkemizde ağırlamış olacağız. Geçen seneki rakamlara ulaşmamız mümkün değil, yılın ilk aylarından itibaren geçen sene çok güzel bir hareketlilik vardı. Bu yıl ocak, şubatı saymazsak haziran ayına kadar maalesef tesislerimiz kapalıydı."

Alman seyahat acente temsilcileri, Perge ve sertifika alan oteli gezdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile SunExpress işbirliğinde, Güvenli Turizm Sertifika Programı'nın tanıtımı amacıyla Antalya'ya gelen Alman heyet, bugün de Antalya'da incelemelerde bulundu.

Sabah saatlerinde Perge Antik Kenti'ni gezen heyet, burada antik kentle ilgili rehberlerden bilgi aldı.

Daha sonra sertifika alan otelde incelemelerde bulunan heyet, otelin girişi, lobi, odalar, restoranlar, havuz, sahil bantlarını gezdi. Otel yönetiminden sağlıklı ve güvenli tatil için alınan önlemleri dinleyen heyet, uygulamaları yerinde gördü.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan da Alman seyahat acente temsilcileriyle yemekte bir araya geldi.

Kaynak: AA