Kültür ve Sanatın Nabzı Akm'de Atacak

Yaklaşık 20 ay sonra kültür kompleksi olarak kapılarını açması planlanan Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) temel atma töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Projesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 6 Kasım 2017'de Haliç Kongre Merkezi'nde tanıtılan yeni merkezin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında bir adım daha atıldı.

Bu çerçevede daha önce iş makineleri tarafından yıkılan eski merkez binasının yerine yapılacak yeni merkezin bedeli 850 milyon lira olacak.

Taksim Meydanı'nın sembollerinden olacak yapının projesi, ilk AKM'nin mimarı olan Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu, mimar Murat Tabanlıoğlu tarafından hazırlandı.

Yeni AKM hizmete açıldığında, 2 bin 73 kişilik opera salonu ile konser, tiyatro salonları, sinemalar, kütüphaneler, tasarım dükkanları, kafe, restoran ve millet kıraathaneleriyle tek bir binadan sıyrılıp, büyük bir kompleks haline dönüşecek.

Bölgeyi "kültür ve sanat sokağı"na dönüştürmesi hedeflenen AKM'de, 828 kişilik tiyatro, bin kişilik konferans, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, sergi salonu, kütüphane ve 885 araçlık otopark da bulunacak.

Projeyle AKM büyük bir komplekse dönüşecek

İlk binasının yapımı mimar Hayati Tabanlıoğlu tarafından 1956-1969 yılları arasında gerçekleştirilen AKM, 1970'te geçirdiği büyük yangının ardından 1977'de yeniden açıldı.

Daha önce bin 300 kişilik olan AKM, yenilendikten sonra 2 bin 73 kişilik büyük bir opera salonuna kavuşacak.

Projeyle AKM tek bir binadan, 95 bin 600 metrekare kapalı alana sahip, 5 ayrı bloktan oluşacak geniş kapsamlı, büyük bir komplekse dönüşecek. Bu yeni planda, Atatürk Kitaplığı ve İstanbul Teknik Üniversitesinin yer aldığı kongre vadisi yönünde ikinci bir meydan oluşacak.

Yeni AKM, İstanbulluların yeni buluşma noktası

Yeni oluşan bu kademeli binaların üzerinde ise bir park yer alacak. Binanın eski Boğaz panoramasına tamamıyla açık en üst noktasında ise bir restoran bulunacak.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Tarihi Yarımada'ya uzanan bir manzaraya sahip bu yeni buluşma mekanı, izleyicilerin erişimine açık, Boğaz'ın görülebileceği, keyifli bir bekleme noktası olacak.

AKM'nin yapımı sayesinde elde edilecek kültürel artı değerin yanı sıra, malzeme kullanımında gösterilen özenle Türkiye menşeili tercihler yapılarak, üretim ve ekonomiye katkı sağlanacak.

Mümkün olan her uygulama için özellikle zeminlerde, doğal malzeme kullanılacak. Binanın içi ve çevresi için sanatçılarla birlikte çalışılacak, ortaya çıkacak olan sanat eserleri de binanın önemli bir parçası olacak.

Yenilenen Atatürk Kültür Merkezi, İstanbul'un 365 gün kullanılan yeni bir kültür mekanı olacak.

Kaynak: AA