Kültür ve sanatın kalbi Başkent'te atacak

Kültür ve sanatın kalbi Başkent'te atacak Bu yıl yedincisi düzenlenen ArtAnkara Çağdaş Sanat Fuarı ATO Congresium'da Başkentli sanatseverlerle sanatçıları buluşturdu.

Kültür ve sanatın kalbi Başkent'te atacak

ANKARA - Bu yıl yedincisi düzenlenen ArtAnkara Çağdaş Sanat Fuarı ATO Congresium'da Başkentli sanatseverlerle sanatçıları buluşturdu. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi, 3 Nisan tarihine kadar açık olacak fuarda çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, "Büyük Kentlerde Kent, Kültür ve Sanat Hayatının Dinamikleri" konulu panele katılarak, Başkent'te sanata verilen öneme ilişkin önemli tespitlerde bulundu.

"Artankara 7. Çağdaş Sanat Fuarı", ATO Congresium'da bu yıl da Başkentli sanatseverlerle sanatçıları buluşturdu. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi'nin de birçok etkinliğe ev sahipliği yaptığı fuara sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Ankara Kent Konseyi'nin Sanat Vizyonu

Fuarın ilk gününde Ankara Kent Konseyi tarafından "Büyük Kentlerde Kent, Kültür ve Sanat Hayatının Dinamikleri" konulu bir panel düzenlendi.

Moderatörlüğünü 21. Dönem Ankara Milletvekilli Şevket Bülent Yahnici'nin yaptığı panele; Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Rahmi Koç Müzesi Müdiresi Özgür Ceren Can ile Erimtan Müzesi Müdiresi ve Arkeoloji- Sanat Danışmanı Nazan Gezer konuşmacı olarak katıldı.

Geniş katılımlı panelde ArtAnkara'nın Başkent için önemli bir sanat olayı olduğunu vurgulayan Şevket Bülent Yahnici, "Ankara, kültür ve sanatın Başkenti olmalıdır. Bu noktada ArtAnkara çok önemli işler yapıyor. Bu sene de katılımcı kalitesi olarak çok başarılı bir fuar geçireceğimize inanıyorum" derken, AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ise 34 ilden 13 bin 499 denek üzerinde yapılan anket verilerini paylaşarak, şu tespitlerde bulundu:

"Türkiye, sanata ve kültüre katkı sunan 163 ülke arasında 58. sırada yer alıyor. Aslında Türkiye'nin ilk beşinci sırada yer alması gerekir. Toplumun yüzde 39'u hiç kitap okumuyor, yüzde 47'si hiç dergi okumuyor, yüzde 49'u hiç sinemaya gitmiyor, yüzde 57'si vcd, dvd,internet üzerinden sinema izliyor. Yüzde 66'sı hiç tiyatro, bale veya opera gibi sahne sanatlarına gitmiyor, yüzde 81'i hiç enstrüman çalmıyor ve yüzde 86'sı hiç hobi kurslarına gitmemiş. Bu önemli araştırmaya göre en ilgi çekici istatistik ise yüzde 85 ile televizyon izleme aktivitesinin öne çıkması. Bütün bu veriler, Türkiye'de toplumun kültür-sanat hayatına katılım konusunda sınırlı bir çaba içinde olduğunu gösteriyor. Fakat Kültür ve Sanat'ın başkenti olarak nitelendirdiğimiz Ankara'da farklı bir tablo karşımıza çıkmaktadır. TÜİK'in 2019 verilerine göre; Ankara'da pandemi öncesi 21 bin 623 koltuk kapasiteli 61 tiyatro salonunda 4 bin 365 gösterim gerçekleşmiş ve 1 milyon 23 bin 52 kişi izleyici olarak katılmıştır. Yine pandemi öncesi Ankara'da 31 bin 226 koltuk kapasiteli 227 sinema salonunda 5 bin 287 sinema gösterimi gerçekleşmiş ve 6 Milyon 587 bin 877 kişi katılım göstermiştir. Bu istatistikler göstermektedir ki Ankara'da nüfusun büyük çoğunluğu sanata ve kültüre ilgi göstermektedir."

Ortak akıl vurgusu

Ankara Kent Konseyi olarak kültür sanat alanındaki sivil toplum kuruluşlarını, sendikaları ve tiyatro topluluklarını bir araya getirdiklerine dikkat çeken Yılmaz, ortak akla önem verdiklerini ifade ederek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Farklı kültür-sanat alanlarının sanatın başkenti Ankara'ya katkı sunmaları için ortak akıl oluşturduk. Kültür ve sanatı bir bütün olarak ele alıp, toplumun katılımcılığını sağlama adına neler yapabileceğimizi müzakere ediyor, eylem planları oluşturuyoruz. Kültür sanat Ankara'da belli merkezlere sıkışmış durumdadır. Bu sebeple; özellikle yerel yönetimlerin katkısı ile kültürel faaliyetleri yaygınlaştırıp, topluma yaklaştırmak, kentin tamamına yaymak, kültür-sanata yeni alışkanlıklar ve sahalar açmak için yapılacak planlamalar gelecek açısından doğru adım olacaktır. Planlamanın doğru yapılabilmesi için uzman kültür yöneticileri ile yol haritasının belirlenmesi gerekmektedir."

Kültür ve sanatta fuarların önemi

Panelde Ankara'daki müzelerin geleceği ve kültür sanatın gelişmesinde fuarların rolü de ele alındı.

Rahmi Koç Müzesi Müdiresi Özgür Ceren Can, "Bu tür fuarlar kentte hareketliliği sağlar. Bu tarz yerleri destekleyerek kültür ve sanat için kentte birden fazla çekim merkezleri haline getirmemiz gerekiyor" derken, Erimtan Müzesi Müdiresi ve Arkeoloji- Sanat Danışmanı Nazan Gezer ise sergilerin desteklenmesinin Ankara için önemine işaret ederek, "Sergilerimiz için Ankara'ya çok fazla insan geliyor. Bu kadar insanın kültür sanat için geldiği bir bölgede sergi yapmak ve desteklenmesi çok kıymetli" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı da BELMEK'ler de uzman öğreticilerin hazırladığı el emeği göz nuru eserleri sanatseverlerle buluşturuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKŞEN EFE