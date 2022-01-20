Kültür varlıklarında yılın ilk iadesi sağlandı

Anadolu topraklarından yurt dışına çıkarılan, Roma dönemine ait 21 eser Türkiye'ye iade edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarının ana yurtlarına döndürülmesi çalışmaları kapsamında bu yılın ilk iadesi sağlandı.

ABD Sınır ve Muhafaza Bürosunca 2010'da yılında el konan Roma dönemine ait 21 pişmiş toprak kap, adli sürecin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye getirildi.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yurtdışı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürü Burcu Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzmanların raporu ve takipleri sayesinde eserlerin iadesinin sağlandığını söyledi.

Özdemir, eserlere 12 yıl önce ABD'de el konulduğunu, bu ülkedeki adli sürecin uzun sürmesi ve Kovid-19 salgını nedeniyle iadenin şimdi gerçekleştiğini anlattı.

Ana yurduna döndürülen eserlerin, Roma dönemine ait, yerel taşra üslubuyla yapılmış günlük kullanılan toprak kaplar olduğunu bildiren Özdemir, "Buluntu durumu oldukça iyi. İleri incelemeler için Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne dün teslim edildi." dedi.

ABD ile tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi ve iade süreçlerine ilişkin Ocak 2021'de yapılan ikili anlaşmaya da işaret eden Özdemir, şunları kaydetti:

"Bu iade, bu anlaşma kapsamında değil ama bu anlaşma ruhunda. Amerika ile yaptığımız ikili anlaşma ve Amerika İç Güvenlik birimiyle iş birliğimiz önümüzdeki dönemde bu iadelerin daha da artmasını sağlayacak. Bu tür örneklere daha sık rastlayacağız."

Özdemir, eserlerin ileri incelemenin ardından Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde muhafaza edileceğini sözlerine ekledi.