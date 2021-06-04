Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yazgı, Adıyaman'da incelemelerde bulundu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, Adıyaman'da tarihi ve kültürel mekanlarda inceleme yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, Adıyaman'da tarihi ve kültürel mekanlarda inceleme yaptı.

Bir dizi ziyaret için Adıyaman'a gelen Yazgı, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve ilgililerle Örenli Mahallesi'ndeki Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden biri olan ve kazı çalışmalarının devam ettiği Perre Antik Kenti, Nemrut Dağı ve Cendere Köprüsü'nde inceleme yaptı.

Yazgı, AA muhabirine, kentteki tarihi ve turizm noktalarını gezerek yerinde incelemede bulunduklarını belirtti.

Perre Antik Kenti'nde kazı çalışmalarının devam ettiğini anımsatan Yazgı, "Kazı çalışmaların daha hızlı yapılması için arkadaşlarımız ellerinden geleni yapmaktadır. Yöre halkı ile birlikte eş güdümlü olarak bu tarihi güzellikleri ortaya çıkaracağız." dedi.

Milletvekili Ahmet Aydın ise kentin bir çok medeniyete ev sahipliği yaptığını ve açık hava müzesi konumunda olduğunu anlatarak, "Bu kentin her tarafından tarih fışkırıyor. Bu güzellikleri ortaya çıkarmak için çalışmalar yapıyoruz. Örenli Mahallesinde kazı çalışmaları devam ediyor bizde yerinde gördük incelemelerde bulundu. Bu güzellikleri gün yüzüne çıkarıp kentimizi en güzel şekilde tanıtacağız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül