Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Altunel'den ziyaret

08.10.2019 13:40

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Altunel, Muğla'daki müze ve ören yerlerinde incelemelerde bulundu.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Altunel'e iki günlük Muğla programında İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl eşlik ettiği bildirildi.

Altunel'in ilk olarak Muğla Müzesi'ni ziyaret ederek çalışanlara da görüştüğü, daha sonra Marmaris Kalesi'nde incelemelerde bulunduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Altunel, Datça Knidos Antik Kenti'nde kazı alanını inceleyerek Kazı Başkanı Ertekin Doksanaltı'dan bilgi aldı. Buradan Dalyan Kaunos Antik Kentine hareket ederek burada Kazı Başkanı Cengiz Işık ve Adnan Diler ile görüştü. Antik Kentini gezen Altunel, Fethiye ilçesindeki Telmessos Antik Tiyatro'suna geçti. Muğla Röleve Müdürü Bilge Özyer'den ve Fethiye Müze Müdürü Emel Özkan'dan Antik Tiyatro hakkında bilgi alıp tiyatroyu inceledi."

Kaynak: AA