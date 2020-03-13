Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'ndan meydan ziyareti
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Hayrettin Karaoğuz, Osmangazi, Bursa, Güncel

Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'ndan meydan ziyareti

Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanı Hayrettin Eldemir, kurul üyeleriyle birlikte inşaat çalışmaları devam eden Osmangazi Meydanı'nda incelemelerde bulundu.

13.03.2020 15:09 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:09
Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'ndan meydan ziyareti

Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanı Hayrettin Eldemir, kurul üyeleriyle birlikte inşaat çalışmaları devam eden Osmangazi Meydanı'nda incelemelerde bulundu.


Osmangazi Belediyesi'nin Bursa'nın merkezinde yapımına başladığı Osmangazi Meydanı, şehrin her kesiminin dikkatini çekiyor. Şehrin yeni buluşma noktası olacak meydandaki fore kazık çalışmaları devam ederken, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilçe belediye başkanlarından siyasi parti temsilcilerine, sivil toplum kuruluşlarından akademisyenlere kadar geniş bir kesimi şantiyede ağırlayarak Bursa'nın vizyon projesi hakkında bilgilendirme yapıyor.


Son olarak Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Osmangazi Meydanı'nın inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Kurul Başkanı Hayrettin Eldemir ve kurul üyelerine projenin detaylarını anlatan Başkan Dündar, meydanın altında yer alacak 2000 araç kapasiteli otoparkın şehrin trafik sorununa çare olacağına dikkat çekti. Kurul Başkanı Hayrettin Eldemir ve kurul üyeleri de, Santral Garaj olarak bilinen bölgenin çöküntü halinden kurtarılarak hem meydan, hem de otopark olarak hizmet vermesinin Bursa için büyük kazanç olduğunu belirtti. - BURSA

Kaynak: İHA

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