Kültür Vadisi'nde yeni bir mekân; Zeytinburnu Kitapçısı - Haberler
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Kültür Vadisi'nde yeni bir mekân; Zeytinburnu Kitapçısı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kültür Vadisi'nde yeni bir mekân; Zeytinburnu Kitapçısı

Zeytinburnu'nda kültür mirasına sahip çıkmak ve yenilerini eklemek adına, 20 yıl önce temelleri atılan Kültür Vadisi'ne yeni bir mekan daha katıldı.

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (İHA) - Zeytinburnu'nda kültür mirasına sahip çıkmak ve yenilerini eklemek adına, 20 yıl önce temelleri atılan Kültür Vadisi'ne yeni bir mekan daha katıldı. Kitap satışının yapılacağı ve içerisinde 10 bin kitaplık raf kapasitesi bulunan 'Zeytinburnu Kitapçısı' hizmete açıldı.

Yaklaşık 20 yıllık bir çalışmanın neticesi olarak ortaya çıkan ve Zeytinburnu Kültür Vadisi Projesi içinde yer alan Zeytinburnu Kitapçısı açıldı. Merkezefendi Millet Kıraathanesine komşu olan Zeytinburnu Kitapçısı'nda, 50'nin üzerinde yayına sahip Zeytinburnu Kültür Yayınları başta olmak üzere, ağırlıklı olarak şehir temalı kitapların satışı gerçekleştirilecek.

Kitaplara göz gezdirerek rahatlayabileceğiniz bir kaçış alanı

Mülkiyeti Zeytinburnu Belediyesi'ne ait olan ve iki katlı müstakil bir yapıdan oluşan Zeytinburnu Kitapçısı, 10 bin kitaplık raf kapasitesine sahip. Zeytinburnu Kitapçısı, sadece kitap satışı yapılan bir mekan olmaktan ziyade; içinde bulunan masa sandalye yerleşim düzeniyle kitaplara göz gezdirme, şehrin karmaşasından uzaklaşıp, soluklanılabilecek bir okuma alanı olarak düşünülmüş ve tasarlanmış. Zeytinburnu Kitapçısı'nın alt katında ise 50 kişilik bir oturma düzeneği mevcut. Bu alanda, Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi koordinesinde aylık olarak yazar buluşmaları yapılıyor. - İSTANBUL

Kültür Vadisi'nde yeni bir mekân; Zeytinburnu Kitapçısı

Kültür Vadisi'nde yeni bir mekân; Zeytinburnu Kitapçısı

Kültür Vadisi'nde yeni bir mekân; Zeytinburnu Kitapçısı

Kültür Vadisi'nde yeni bir mekân; Zeytinburnu Kitapçısı

Kültür Vadisi'nde yeni bir mekân; Zeytinburnu Kitapçısı

Kültür Vadisi'nde yeni bir mekân; Zeytinburnu Kitapçısı

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