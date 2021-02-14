Kültür turuyla Düzce'yi yakından tanıdılar
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Kültür turuyla Düzce'yi yakından tanıdılar

14.02.2021 15:23 | Son Güncelleme: 14.02.2021 15:26
Kültür turuyla Düzce'yi yakından tanıdılar

Düzce Valiliği'nin 2021 yılını Düzce için "Turizm Yılı" ilan etmesinin ardından Ordu'dan Düzce'ye gelen 25 kişilik turist kafilesi kentin doğal ve tarihi güzellerini yakından gördü.

Düzce Valiliği'nin 2021 yılını Düzce için "Turizm Yılı" ilan etmesinin ardından Ordu'dan Düzce'ye gelen 25 kişilik turist kafilesi kentin doğal ve tarihi güzellerini yakından gördü.

Bir turizm acentasının organizasyon desteğiyle kente gelen kafile, Efteni Gölü ve Kuş Cenneti, Güzeldere Şelalesi ve Tabiat Parkı, Konuralp Müzesi ve Anfi Tiyatro kazı alanı, Akçakoca Fakıllı Mağarası, Ceneviz Kalesi, Akçakoca Merkez Camii ile Düzce şehir merkezini görme fırsatı buldu.

İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Sabahattin Parlak, Ordu'dan gelen misafirleri Konuralp Müzesi'nde çiçek takdim ederek karşıladı.

Batı Karadenizin Efes'i olarak bilinen Konuralp'teki antik tiyatro alanını ziyaret eden kafile, Düzce Belediyesi adına Beltur Genel Müdür Yardımcısı Gönül Ekiz Asuk tarafından kazı alanında ağırlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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