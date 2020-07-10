Kültür turlarına şahsi araçları ile katılmak isteyenler için "temassız" dönem
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Kültür turlarına şahsi araçları ile katılmak isteyenler için "temassız" dönem

Gezginler ile yeni rotalar keşfetmek isteyenler için kültür turlarında "Temassız Kültür Tur" dönemi başladı.

Kültür turlarına şahsi araçları ile katılmak isteyenler için
10.07.2020 14:31 | Son Güncelleme: 10.07.2020 14:34

Gezginler ile yeni rotalar keşfetmek isteyenler için kültür turlarında "Temassız Kültür Tur" dönemi başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının tur ve transfer araçları için hijyen kriterleri getirmesi ve turist rehberlerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) eğitimleri verilmeye başlanmasının ardından acentelerin kültür turlarında da hareketlilik yaşanıyor.

Jolly Tur yetkilileri kültür turlarına katılmak isteyen ancak Kovid-19 salgını nedeniyle tedirginlik yaşayan katılımcılar için "Temassız Kültür Tur" projesini hayata geçirdi. Kültür turlarına özel araçlarıyla katılmak isteyenler, tur aracını takip edecek ve indirdikleri tur aplikasyonu üzerinden rehberlik hizmetinden yararlanabilecek.

Şahsi araçlarını kullanarak izole bir tur deneyimi yaşamak isteyen seyahat severler için hazırlanan temassız turlarda, mobil uygulama destekli rehber anlatımı ve kılavuz tur araçları hizmeti sunuluyor.

Tura katılanlar tur araçlarını takip edecek

Jolly Tur Yurtiçi Turlar Direktörü Kerem Gökçe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje hakkında bilgi verdi.

Turlarda, proje kapsamında tüm önlemleri aldıklarını belirten Gökçe, "Türkiye'nin her yerine günübirlik ve konaklamalı olarak düzenlediğimiz bu turlarda misafir isterse kendi aracıyla tur aracımızı takip edip özel aplikasyonumuzla rehberi telefonundan dinleyebiliyor. Özel aplikasyonumuz sayesinde şahsi araçlarındaki misafirlerimiz, rehberin tüm anlatımlarını dinleyebiliyor, görüntülü izleyebiliyor, dilediğinde soru sorabiliyor." dedi.

Turlara katılanların araçlara biniş öncesi ve varış sonrası ateş ölçümünün yapıldığını da kaydeden Gökçe, tüm katılımcılara maske, siperlik ve dezenfektan losyonu verildiğini anlattı.

Gökçe, şunları söyledi:

"Turlarımızda yer alan her bir misafir için 'iki saatte bir el dezenfektanı' uyarısı ile mendil veya dezenfektan kullanımı yapılmaktadır. Turlarımızda yer alacak görevli personelimizin rutin sağlık kontrollerinin yapıldığına ilişkin gerektiğinde ibraz edilmek üzere evraklar hazır bulundurulmaktadır. Tur araçlarımızın tur öncesi ve sonrasında kayıt altına alınacak şekilde dezenfekte işlemleri uygulanıyor."

Kaynak: AA

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