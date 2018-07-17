Kültür Şöleni Coşkuyla Sürüyor

Kültür şölenine dönüşen festivalde, 17 farklı ekip İnegöl halkına unutulmaz bir gece yaşattı.

İnegöl Belediyesi'nin bu yıl 31'incisini düzenlediği Uluslararası Kültür Sanat Festivali, tüm hızıyla sürüyor. 14 Temmuz Cumartesi günü yapılan kortej yürüyüşü, çadır etkinliklerinin açılışı ve halk dansları ekiplerinin gala gösterileriyle startı verilen festival, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri nedeniyle verilen bir günlük aranın ardından kaldığı yerden devam ediyor. Kültür şölenine dönüşen festivalde yurt dışından 7 konuk ekip yer alırken, İnegöl'de kendi kültürlerini yaşatma adına çalışmalarını sürdüren 10 farklı yerel derneğin halk dansları ekipleri de renkli görüntülerin yaşanmasına sebep oluyor.

İNEGÖL YERLİ VE YABANCI EKİPLERİN ŞOVLARIYLA RENKLENDİ

Festivalin ikinci günü yerli ve yabancı halk dansları ekiplerinin gösterileriyle devam etti. Pazartesi akşamı Kültür Park içerisinde bulunan Açık Hava Gösteri Merkezinde (AGM) yapılan halk dansları gösterilerine, ilçe halkının ilgisi de yoğun oldu. AGM'yi dolduran vatandaşlar, yerli ve yabancı ekiplerin coşkulu şovlarıyla unutulmaz bir gece yaşadı. Gösterileri Belediye Başkanı Alper Taban başta olmak üzere siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve yurt dışından gelen delegasyonlar da AGM'de takip etti. 21.00'da başlayan gösteriler gece 00.30'a kadar sürerken, coşku bir an olsun eksilmedi.

YERLİ EKİPLERE HEDİYELERİ TAKDİM EDİLDİ

17 farklı halk dansları ekibinin gösterilerini sunduğu gecede sırasıyla; İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Kosova, Şavşat Kültür Derneği, Kostarika, Rumeli Kültür Derneği, Kuzey Osetya, Romanlar Kültür Derneği, Manavlar Kültür Derneği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kafkas Folklor ve Kültür Derneği, Kazakistan, Ertuğrulgazi Kültür Derneği, Makedonya, Bayburt Kültür Derneği, Bal-Göç Kültür Derneği, Bosna Hersek ve Ahıska Türkleri Kültür Derneği sahne aldı. Gösteriler ilgiyle takip edilirken, yerli ekiplere sundukları şovların ardından katılımlarından dolayı plaket ve tüm ekiplere 1500'er TL'lik hediye çeki takdim edildi.