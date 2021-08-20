'Kültür Sınır Tanımaz' Projesi İçin Online Toplantı
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'Kültür Sınır Tanımaz' Projesi İçin Online Toplantı

'Kültür Sınır Tanımaz' Projesi İçin Online Toplantı
Habermetre - Haberler | Toplum

OBASYA Turizm Geliştirme Kooperatifi, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırcaali Belediyesi ve Bulgaristan Kırcaali Ömer Lütfi Evi Derneği ortaklığıyla gerçekleştirilen ve hibe desteği almaya hak kazanan 'Kültür Sınır Tanımaz' projesiyle ilgili online toplantı gerçekleştirildi.

OBASYA Turizm Geliştirme Kooperatifi, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırcaali Belediyesi ve Bulgaristan Kırcaali Ömer Lütfi Evi Derneği ortaklığıyla gerçekleştirilen ve hibe desteği almaya hak kazanan 'Kültür Sınır Tanımaz' projesiyle ilgili online toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda proje faaliyetleri, çalışma takvimi ve yapılacak ortak çalışmalar planlanarak değerlendirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından uygulanan Merkezi Finans ve İhale birimi tarafından finanse edilen ve Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II (CCH-II) hibe programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan 'Kültür Sınır Tanımaz' projesi geçtiğimiz aylarda tanıtıldı. OBASYA Turizm Geliştirme Kooperatifi'nin 'Kültür Sınır Tanımaz' adlı projesinin Türkiye'deki tek ortağı olan Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Bulgaristan'daki ortakları Kırcaali Belediyesi ile Kırcaali Ömer Lütfi Kültür Derneği ve proje ekibinin katılımı ile online toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fırat Özcan, Kooperatif Başkanı Mustafa Pala, Proje Danışmanı Altan Türe, Proje Koordinatörü Oya Yavaş, Proje Koordinatör Yardımcısı Esra Bektaş, Proje Sekreteri Ayşe Nur Gelener, Balkan Göçmenleri Derneği Başkanı Altan Hafizismailoğlu, Kırcaali Belediyesi Stratejik Planlama ve Proje Yönetimi Departmanında Kıdemli Uzman Gülüzar Mustafa ve Kircaali Ömer Lütfi Kültür Derneği Başkanı Muzekki Ahmed katıldı.

Çalışmalar Planlanarak Değerlendirildi

Toplantıda proje faaliyetleri, çalışma takvimi ve yapılacak ortak çalışmalar planlanarak değerlendirildi. Ayrıca Proje ortaklarının temsilcileri ve Kooperatif yöneticilerinin her hafta değerlendirme toplantıları yapma kararı alındı. Proje kapsamında OBASYA'da kurulacak Türkiye-Bulgaristan 18. ve 19. yüzyıl geleneksel kadın kıyafetleri müzesinde sergilenmek üzere Kırcaali'de bulunan ortaklar işbirliği ile getirilecek 5 kadın kıyafeti için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: Habermetre

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