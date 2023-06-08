Zülfü Livaneli ve Grup Gündoğarken gibi isimlerin katılacağı dayanışma konseri düzenlenecek

TED Bodrum Koleji tarafından depremzede çocukların eğitimine katkı sağlamak amacıyla başlatılan "Bodrum Dayanışma Hareketi" kapsamında, Zülfü Livaneli, Grup Gündoğarken, Suzan Kardeş, Jehan Barbur, Olgun Şimşek gibi isimlerin sahne alacağı dayanışma konseri düzenlenecek.

TED Bodrum Koleji tarafından depremzede çocukların eğitimine katkı sağlamak amacıyla başlatılan "Bodrum Dayanışma Hareketi" kapsamında, Zülfü Livaneli, Grup Gündoğarken, Suzan Kardeş, Jehan Barbur, Olgun Şimşek gibi isimlerin sahne alacağı dayanışma konseri düzenlenecek.

TED Bodrum Koleji açıklamasına göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisiyle çok sayıda çocuk, anne ve babasını kaybetti.

Kolej, başta Zülfü Livaneli, Grup Gündoğarken, Suzan Kardeş, Jehan Barbur, Olgun Şimşek, Gürkan Uygun, Orkestra Şefi Aykut Gürel, Dj Mert Levent ile Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve sivil toplum kuruluşlarının gönüllü katılımlarıyla başlayan dayanışma hareketine tüm Bodrum'u davet ediyor.

10 Haziran'da gerçekleştirilecek dayanışma konserinin tüm geliri depremde anne, babasını kaybeden çocukların eğitimine katkı sağlamak amacıyla Türk Eğitim Derneğinin "Deprem Geleceğimizi Yıkmasın" kampanyasına bağışlanacak. Söz konusu kampanyayla ebeveyn kaybı yaşayan çocukların gelecek için yeniden umut taşıyabilmeleri hedefleniyor.

Bodrum Dayanışma Hareketi'ne katkıda bulunmak isteyenler için biletler Biletix'de satışa çıkıyor. "Deprem Geleceğimizi Yıkmasın" kampanyası, uzun soluklu, çok kapsamlı bir kampanya olarak görülüyor.