Zorlu PSM Atölye, tiyatro alanında eğitimlerine devam ediyor

Zorlu PSM tarafından tiyatronun sürdürülebilirliğine katkı sağlamak üzere hayata geçirilen PSM Atölye'nin üçüncü dönemi başlıyor. Alanında öncü yönetmenler, oyun yazarları ve yapımcıların eğitim vereceği atölyede, tiyatro alanında deneyimli uluslararası isimler de konuk eğitmen olarak yer alacak. 18-30 yaş arası amatör veya profesyonel yönetmen, yapımcı ve yazarların katılabileceği atölyeye başvurular 15 Eylül'e kadar devam edecek.

Zorlu PSM tarafından tiyatronun sürdürülebilirliğine katkı sağlamak üzere hayata geçirilen PSM Atölye'nin üçüncü dönemi başlıyor.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar 40'ı aşkın mezun veren ve 18 oyunun sahneye koyulduğu atölyeye 15 Eylül'e kadar başvuru yapılabilecek.

Alanında öncü yönetmenler, oyun yazarları ve yapımcıların eğitim vereceği atölyede, tiyatro alanında deneyimli uluslararası isimler de konuk eğitmen olarak yer alacak.

"Dramatik Yazarlık", "Tiyatro Yönetmenliği" ve "Tiyatro Yapımcılığı" başlıklarında eğitimlerin verileceği atölyeye 18-30 yaş arası amatör veya profesyonel yönetmen, yapımcı ve yazarlar katılabilecek.

Tiyatro yönetmeni Serdar Biliş'in moderatörlüğünde hazırlanan atölye 7 ay sürecek. Atölye kapsamında katılımcıların bir oyun fikrinin ilk aşamasından sahneleme sonrasına kadar tüm süreçte yetkin ve donanımlı hale gelmeleri amaçlanıyor.???????