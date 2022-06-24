Zonguldak'ta yaz konserleri kapsamında şarkıcı Eypio sahne aldı

Zonguldak'ta düzenlenen yaz konserleri kapsamında rap şarkıcısı Eypio??????? konser verdi.

Zonguldak Belediyesince kargo alanında düzenlenen konserde hayranları Eypio'nun şarkılarına eşlik etti. Yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan Eypio, izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Sağanağa rağmen gençlerin ilgi gösterdiği konserde Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Eypio'ya Devrek Bastonu ile kenti simgeleyen ve kentin değerlerinin yazılı olduğu bir kupa hediye etti.

Alan, burada yaptığı konuşmada, uzun zamandır festival yaşamadıklarını söyledi.

"Bu tip organizasyona hasret kalmıştık." diyen Alan, "Malum iki yıldır pandemiyle boğuşuyorduk. Ne yazık ki böyle etkinliklere uzak kaldık. Sizi ağırlamaktan mutluluk duyduk. Eypio'yu sevdik, yarın ve pazar günü yine konserlerimiz devam edecek." dedi.