Zonguldak'ta Müzeler Günü Maden Müzesi'nde kutlandı - Haberler

Zonguldak'ta Müzeler Günü dolayısıyla Avrupa Endüstri Mirası Rotası üyesi olan Türkiye'nin ilk ve tek Maden Müzesi'nde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Filografi sanatı ve Devrek bastonu sergisi açılışıyla başlayan etkinlikte, atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Vali Mustafa Tutulmaz da filografi sanatçısıyla çalışmalar yaptı.

Tutulmaz, hem Maden Müzesi'ni hem de deneyim ocağını turizme iyi şekilde sunduklarında, kentin bundan kazançlı çıkacağını söyledi.

Kentin turizm potansiyelinin olduğuna işaret eden Tutulmaz, "Bu potansiyeli kullanmamız, değerlendirmemiz gerekir." dedi.

Maden Müzesi Müdür Vekili Seda Yılmaz da etkinliklerle kültür varlıklarının tanıtımı, korunması, onarımı ve özenle saklanarak gelecek nesillere aktarılabilmesiyle ilgili bilinçli bir kamuoyu oluşturmayı amaçlandıklarını dile getirdi.

Müzenin, kentin taş kömürüyle şekillenen tarihine ışık tuttuğunu anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ziyaretçilerimiz müzemizde kentin, kömürün tarihine tanıklık edip deneyim ocağında gerçekleştirdikleri maden gezisiyle de madenciliğin zorlu şartlarına şahitlik etmektedirler. Özellikle madenci aileleri veya geçmişte madenlerde çalışmış ziyaretçilerimiz gezileri esnasında duygu dolu anlar yaşamaktadır. Müzelerin gücü ana temamızda da vurgulandığı üzere müze teşhirimizde ve deneyim ocağımızda sunmaya çalıştığımız madencilik ve kente ait değerler özellikle gençlerimiz sayesinde geleceğe taşınacaktır. Bu nedenle müzemizde özellikle çocuklar ve gençlerimizle etkinlikler ve çeşitli projeler yapılması düşünülmektedir."

Konuşmanın ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Arkeoloji Bölümü Doç. Dr. Fadile Gülden Ekmen "Tarih Öncesi Çağlarda Zonguldak ve Çevre Kültürlerle İlişkileri" ile Zonguldak BEÜ Arkeoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Ali Güney "Arkeolojik Öneme Sahip Mağaralar ve Bunların Mağara Turizmindeki Yeri" başlıklı sunumlar yaptı.

Maden mühendisi Ekrem Murat Zaman da Maden Müzesi'nin kuruluş süreci ve sonrası hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Daha sonra müzeyi ve kömür deneyim ocağını gezen ziyaretçiler, müze hakkında bilgi aldı.