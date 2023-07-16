Zonguldak'ta Madenci Korosu 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Konser Verdi

Zonguldak'ta maden işçilerinden oluşan ve Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan Madenci Korosu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla konser verdi. Konserde, maden işçileri şarkı ve türküler seslendirdi ve dinleyicilere keyifli dakikalar yaşattı. Konser, Vali, Belediye Başkanı, Emniyet Müdürü, Jandarma Komutanı, Cumhuriyet Başsavcısı ve diğer yetkililerin katılımıyla gerçekleşti.

Zonguldak'ta maden işçilerinden oluşan ve Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan "Madenci Korosu", 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla konser verdi.

Gazipaşa Caddesi'nde düzenlenen konserde, "kara elmas" olarak adlandırılan kömürü yeryüzüne çıkarmak için alın teri döken maden işçilerinden oluşan koro şarkı ve türküler seslendirdi.

Vatandaşların zaman zaman eşlik ettiği konsere yoğun ilgi gösterildi. Dinleyicilere keyifli dakikalar yaşatan maden işçilerinin konseri uzun süre alkışlandı.

Konseri Vali Mustafa Tutulmaz'ın yanı sıra Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler izledi.