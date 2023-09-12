Zonguldak Adliyesi Hakimlerinden ZBEÜ Rektörüne Ziyaret

Zonguldak Adliyesi hakimlerinden Merve Öğüt Düşünceli ve Behice Dizdar, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'i ziyaret etti. Rektör Özölçer, konuklarıyla sohbet etti ve ziyaretten memnuniyetini dile getirdi.

Zonguldak Adliyesi Hakimlerinden Merve Öğüt Düşünceli ve Behice Dizdar, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e ziyarette bulundu.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Zonguldak Adliyesi hakimlerinden Merve Öğüt Düşünceli ve Behice Dizdar'ı makamında ağırladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özölçer, konuklarıyla bir süre sohbet etti. Konukları ise misafirperverliğinden dolayı Rektör Özölçer'e teşekkür etti.

Ziyaret iyi niyet temennileri ile sona erdi. - ZONGULDAK