Ziynet Sali, 5. Uluslararası Karaman Türk Dünyası Şöleni'nde sahne aldı

Bu yıl kutlanan 5. Uluslararası Karaman Türk Dünyası Şöleni'nin son gününde ünlü sanatçı Ziynet Sali sahne aldı.

Bu yıl 3-6 Ağustos tarihinde kutlanan Uluslararası Karaman Türk Dünyası Şöleni, muhteşem bir geceyle final yaptı. Türk Dünyası Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikler, yurt içi ve yurt dışından gelen toplulukların yöresel gösterileriyle renklenirken, Ahmet Şafak, Kıraç ve Ziynet Sali konserleri de Karaman halkına unutulmaz bir şölen yaşattı. 5. Uluslararası Karaman Türk Dünyası Şöleni'nin son gününde Özbekistan Buhara Filarmonisi Müzik ve Dans Topluluğu ile ünlü sanatçı Ziynet Sali sahne aldı. Konser öncesi Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı hem halkı selamladı hem de şölen için Türk Cumhuriyetlerinden Karaman'a gelen konuklara ve şölene katılan tüm vatandaşlara teşekkür etti. Başkan Kalaycı ayrıca, kent konseyi kurumlar arası futbol turnuvasında dereceye giren takımlara da kupalarını verdi.

Gecenin sonunda sahneye çıkan ünlü sanatçı Ziynet Sali, söylediği şarkılarla 1 buçuk saat boyunca hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Konser sonunda atılan havai fişekler de gökyüzünde görsel şölen oluşturdu. - KARAMAN