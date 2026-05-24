Haberler

Ziya Gökalp, doğumunun 150. yılında Diyarbakır'da uluslararası programla anıldı

Ziya Gökalp, doğumunun 150. yılında Diyarbakır'da uluslararası programla anıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da düzenlenen Uluslararası Ziya Gökalp Anma Yılı programı kapsamında kongre, sanat etkinlikleri ve gala yemeğiyle büyük fikir insanı anıldı.

Diyarbakır'ın yetiştirdiği büyük fikir, kültür ve düşünce insanı Ziya Gökalp, doğumunun 150. yılı münasebetiyle düzenlenen "Uluslararası Ziya Gökalp Anma Yılı" programı kapsamında çeşitli etkinliklerle anıldı.

Yurt içinden ve yurt dışından kente gelen misafirlerin katılımıyla gerçekleştirilen program kapsamında, üniversitede Ziya Gökalp'in düşünce dünyasını, kültürel mirasını ve Türk fikir hayatındaki yerini ele alan anma kongresi düzenlendi. Akademisyenlerin, araştırmacıların ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşen kongrede, Ziya Gökalp'in sosyoloji, kültür, toplum ve medeniyet anlayışına dair önemli değerlendirmelerde bulunuldu. Anma etkinlikleri kapsamında ayrıca Mersin Devlet Opera ve Balesi sanatçıları Diyarbakır'da sahne aldı. Sahnenin estetik diliyle düşüncenin mirasının buluştuğu bu özel etkinlikte, müzik, dans ve anlatının birleştirici gücüyle Ziya Gökalp'in kültür ve medeniyet dünyamıza bıraktığı izler yeniden hatırlandı.

Program kapsamında düzenlenen gala yemeğinde ise TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf tarafından Kültür ve Turizm İl Müdürü İrfan Tekin'e şilt takdim edildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP Genel Merkezi'nde tansiyon yüksek! Tahliye için polis devreye girdi

CHP Genel Merkezi'nde tansiyon yüksek! Tahliye için polisler devrede
Kılıçdaroğlu'ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın

CHP önündeki arbede sonrası Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken çağrı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Siyaseti bırakan Meral Akşener'den uzun süre sonra ilk fotoğraf: Yeni imajı dikkat çekti

Görenler bir daha baktı: Meral Akşener’in yeni imajı dikkat çekti

Sarıyer'de evini boyarken bahçede kalaşnikof ve el bombaları buldu

Evini boyarken bahçesinde adeta cephanelik buldu
Pakistan'da demir yolu yakınında patlama: 24 ölü, 82 yaralı

Demir yolu hattı yakınında büyük patlama: 24 ölü, onlarca yaralı var
Akın akın geliyorlar! Türkiye'nin gözde tatil ilçesine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı

Akın akın geliyorlar! 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı
İran'dan Trump'ın 'Anlaşma hazır' iddiasına yanıt! Hürmüz mesajı ilk dakikadan kriz çıkardı

Trump'ın dünyayı umutlandıran mesajına İran'dan yanıt gecikmedi
Amedspor yeni teknik direktörünü buldu

Amedspor yeni hocasını buldu

Manisa'da barajlar doldu, kapaklar açıldı

Sağanak sonrası yüzde 100 doluluk! Afşar Barajı’nın kapakları açıldı