Ziraat Mühendisi Hatice Şenbay, Grafiti Sanatını Mesleğe Dönüştürdü

Antalya'da hobi olarak başladığı grafiti sanatını mesleğe dönüştüren 26 yaşındaki ziraat mühendisi Hatice Şenbay, duvarlara yaptığı resimlerle mekanlara renk katıyor.

Antalya'da hobi olarak başladığı grafiti sanatını mesleğe dönüştüren 26 yaşındaki ziraat mühendisi Hatice Şenbay, duvarlara yaptığı resimlerle mekanlara renk katıyor.

Resimle ilgilenen annesinin evdeki çalışmalarını izleyerek büyüyen Şenbay, okul kitaplarının kenarlarına ve defterlerine küçük küçük karalamalar yaparak resim yapmaya başladı.

Şenbay, resme olan ilgi ve yeteneğini fark eden öğretmenlerinin yönlendirmesiyle katıldığı yarışmalarda dereceler elde etti.

Bir arkadaşının isteği üzerine duvarını boyayarak ilk grafiti çalışmasını yapan genç mühendis, bir süre sonra hayalindeki mesleğin bu olduğuna karar verdi.

Ziraat mühendisliği yerine grafiti sanatını kendine meslek edinen Şenbay, şimdiye kadar anaokulları, güzellik merkezlerinin de aralarında bulunduğu birçok yerin duvarlarını renklendirdi.

Şenbay, AA muhabirine, resme olan yeteneğinin ilkokul yıllarında fark edildiğini söyledi.

Çocukken kent genelindeki resim yarışmalarında birincilikler elde ettiğini anlatan Şenbay, "Lise yıllarında resim dersinde öylesine bir kadın ve erkek resmi karaladım ve arkadaşlarım çok beğendi. Beğeniyi görünce güzel bir şeyler yapabildiğim hissi oluştu. Daha sonra evde ve okulda bir şeyler karalamaya başladım." dedi.

Şenbay, okuldan kaçıp resim kursuna gitmeye başladığını ancak bunun iki ay sürdüğünü ifade etti.

"Artık tuval bana yetmiyordu"

Başlarda kendini oyalamak için resim yaptığını dile getiren Şenbay, "Üniversitede ziraat mühendisliği okudum ama o bölümle alakam yoktu. Sürekli resimler yapmaya başladım ve arkadaşlarıma portrelerini yaparak hediye ediyordum. İlk çalışmam Harry Potter ve Dobby karakterinin resimleriydi. Fotoğrafını çekip sosyal medyaya attım ve orada çok büyük etkileşim aldım." diye konuştu.

Duvar resimlerinin sosyal medyada çok insana ulaşmasının ve beğenilmesinin kendisinde cesaret uyandırdığını dile getiren Şenbay, "Artık tuval bana yetmiyordu, kocaman duvarları boyamak istedim. Küçük kağıtlar yerine büyük alanları boyamaya başladım. Bir süre sonra da bunu işim haline getirdim. Kariyer değişikliği yaparak insanların duvarlarını renklendirmeyi tercih ettim." ifadelerini kullandı.

Şenbay, eşinin mimar olmasının kendisine avantaj sağladığını ve bu sayede birçok yapının duvarlarına sanatını yansıtma fırsatı bulduğunu kaydetti.

Hobi olarak başladığı grafiti sanatını meslek edinerek kariyer anlamında büyük bir risk aldığının farkında olduğunu vurgulayan Şenbay, "Çoğu insan sevdiği işi yapmıyor ama ben yapmak istedim. Sevdiğim işi yapmak için karar değiştirerek bu yolu seçtim." ifadelerini kullandı.