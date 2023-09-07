Zhejiang Wu Opera topluluğu Nairobi'de performans sergiledi
Kenya'nın başkenti Nairobi'de sahne alan Zhejiang Wu Opera topluluğu sanatçıları, Çin dramalarını ve müzikal eserlerini izleyicilere sundu.
NAİROBİ, 7 Eylül (Xinhua) -- Kenya'nın başkenti Nairobi'de sahne alan Zhejiang Wu Opera topluluğu sanatçıları, 5 Eylül 2023.
Çin'in doğusundaki Zhejiang Wu Opera Araştırma Merkezi'nden sanatçılar, Salı gecesi Kenya'nın başkenti Nairobi'de heyecan verici bir Wu Operası performansı sergileyerek Çin dramalarını ve müzikal eserlerini izleyicilerin beğenisine sundu. (Fotoğraf: Wang Guansen/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Kültür Sanat