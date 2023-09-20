Zeytinburnu'nda 19. Yöresel Günler Şöleni Başlıyor
Zeytinburnu'nda düzenlenecek olan 19. Yöresel Günler Şöleni, farklı coğrafyalardan kültürleri bir araya getirecek. Şölen kapsamında her gün farklı bir bölgenin lezzetleri sunulacak.
Zeytinburnu'nda farklı coğrafyalardan kültürleri bir araya getiren 19. Yöresel Günler Şöleni, 23 Eylül'de Doğu Anadolu Bölgesi'yle başlayacak.
Zeytinburnu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, gelenekselleşen etkinlikler arasında yer alan Yöresel Günler Şöleni'nin bu yıl 19'uncusu yapılacak.
Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'nda 9 gün sürecek şölen kapsamında, her gün farklı bir yörenin kendine has lezzetleri sunulacak.
Doğu Anadolu Bölgesi ile 23 Eylül Cumartesi günü başlayacak şölende Ağrı, Bitlis, Elazığ, Hakkari, Şırnak, Malatya, Muş ve Sason yöresine ait lezzetler tanıtılacak.
Farklı iklimlerin aynı çatı altında buluşacağı 19. Yöresel Günler Şöleni'nin takvimi şöyle:
"23 Eylül Cumartesi Doğu Anadolu Bölgesi, 24 Eylül Pazar İç Anadolu Bölgesi, 25 Eylül Pazartesi Marmara Bölgesi, 26 Eylül Salı Akdeniz Bölgesi, 27 Eylül Çarşamba Ege Bölgesi, 28 Eylül Perşembe Türk Dünyası, 29 Eylül Cuma Güneydoğu Anadolu Bölgesi, 30 Eylül Cumartesi Rumeli Balkan Bölgesi, 1 Ekim Pazar Karadeniz Bölgesi."
44 yörenin halk oyunları, ezgileri ve lezzetlerinin Zeytinburnu halkının beğenisine sunulacağı Yöresel Günler Şöleni, her gün saat 20.00'da başlayacak.