Zeytinburnu'nda 19. Yöresel Günler Şöleni Başlıyor

Zeytinburnu'nda düzenlenecek olan 19. Yöresel Günler Şöleni, farklı coğrafyalardan kültürleri bir araya getirecek. Şölen kapsamında her gün farklı bir bölgenin lezzetleri sunulacak.