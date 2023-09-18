Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde Yeni Dönem Kurs Kayıtları Başladı

Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi yeni dönem kurs kayıtları başladı. 25 farklı sanat dalında eğitimlerin verileceği kurslara kayıt için son başvuru tarihi 8 Ekim 2023 olarak belirlendi.

Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi 2023 - 2024 Kültür Sanat Sezonu'na 25 farklı branştan oluşan kurslarla giriyor. Bağlama, çömlek, diksiyon, ebru, fotoğraf, gitar, halk oyunları, hüsn-i hat, kalem işi, kaligrafi, keman, kemençe, minyatür, ney, Osmanlı Türkçesi, piyano, rölyef, şan, temel resim, tezhip, tiyatro, ud, yağlı boya, yan flüt ve yazarlık dallarında verilecek olan kursların tamamı Zeytinburnu Belediyesi tarafından ücretsiz olarak sunuluyor. 8 Ekim 2023 tarihine kadar kayıtların devam edeceği kurslara, 15 yaş üzeri herkes Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nden ya da www.zeytinburnukultursanat.com adresinden çevrimiçi olarak başvurabiliyor. - İSTANBUL