Zeytinburnu Belediyesi Kitap Okuma Yarışması ödül töreni yapıldı

Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezi'nin düzenlediği Kitap Okuma Yarışması'nın ödül töreni, Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Zeytinburnu Kaymakamı Ercan Turan, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ile yarışmaya katılan öğrencilerin aileleri katıldı. Yarışmanın amacı öğrencilere kitap okuma alışkanlığı edinmeleri için katkı sağlamak ve okuma sevgisi olan bireylerin topluma kazandırılması.

Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezi'nin bu yıl 17'ncisini düzenlediği Kitap Okuma Yarışması'nın ödül töreni, Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Törene Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Zeytinburnu Kaymakamı Ercan Turan, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ile yarışmaya katılan öğrencilerin aileleri katıldı.

TBMM Başkanı Şentop, kitap okumanın bir hobi olarak değerlendirilmemesi gerektiğine dikkati çekerek, "Kitap okumayı engelleyen birçok hususun olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Olayların hızlıca yaşandığı ve hızlıca tüketildiği bir dönemden geçiyoruz. Görerek düşünen bir varlık haline dönüşüyoruz. Halbuki okumak, bir metni idrak etmek ve bilgilerimizle onu değerlendirmek bakımından çok farklı bir husustur." dedi.

"Kitap okumanın teşvik edilmeye daha çok ihtiyacı var"

Şentop, okumayı terk eden insanın zihni melekelerinin azalacağını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yaşadığımız dönemde kitap okumanın teşvik edilmeye daha çok ihtiyacı var. Bu tür yarışmaların çocuklarımızı ve gençlerimizi kitap okumaya teşvik etmesi ve cazibeye dönüştürmesi çok önemlidir. Bu açıdan Zeytinburnu Belediyesini tebrik ediyorum. Bilgi evleri uygulamasını geliştirerek sürdüren Zeytinburnu Belediyesini takdir ediyorum. Yarışmaya katılan bütün herkesi tebrik ediyorum. Dereceye girenlerin başarılarının bununla sınırlı kalmayacağını, kitap okumak suretiyle geliştirdikleri zihinlerinin başka başarılara imza atacağına inanıyorum."

Belediye Başkanı Ömer Arısoy da yarışmaya katılan öğrencileri ve yetişkinleri tebrik ederek, "Bilgi evlerimizin en güzel çalışmalarından biri olan Okuma Yarışması'nın ödül törenini yapıyoruz. Ben katılan bütün öğrenci kardeşlerime teşekkür ediyorum. Ödül alacak olanları da şimdiden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Zeytinburnu'nda bilgi evlerinin öğrencilerden yoğun ilgi gördüğünü belirten Arısoy, Kitap Okuma Yarışması'nı daha uzun yıllar sürdürmek istediklerini dile getirdi.

Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı edinmeleri için katkı sağlamak ve okuma sevgisi olan bireylerin topluma kazandırılması amaçlanıyor.

Yarışmanın birincilerine 10 bin, ikincilerine 8 bin, üçüncülerine 6 bin, dördüncülerine 4 bin, beşincilerine 3 bin lira, 6'ncı, 7'nci, 8'inci, 9'uncu ve 10'unculara da 2 biner lira para ödülü verildi.