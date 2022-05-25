Zeytinburnu Belediyesi Bilecik Söğüt'e kültür gezisi düzenledi - Haberler

Zeytinburnu Belediyesi Bilecik Söğüt'e kültür gezisi düzenledi.Geziye rehber eşliğinde 31 binden fazla ilçe sakini katıldı. Ücretsiz düzenlenen ziyarette katılımcılar, ata topraklarını görme fırsatı buldu.

Zeytinburnu Belediyesi'nin bu yıl ziyaretlerin 11'incisini 6 asır hüküm süren, üç kıtaya yayılan Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş ve kurtuluşunun beşiği olarak adlandırılan Bilecik Söğüt'e düzebnledi.

Gezi sırasında Ertuğrul Gazi Türbesi, Çelebi Sultan Mehmet Camii, Hamidiye Camii, Ertuğrul Gazi Mescidi, Hamidiye İdadisi, Darul Eytam Ertuğrul Gazi Türbesi ve Müzesi, Dursun Fakih Türbesi, Şeyh Edebali Türbesi ve Orhan Gazi Camii, Yasayan Şehir Müzesi, Köprülü Mehmet Paşa Camii, Köprülü Mehmet Paşa Kervansarayı ve Osmaneli Tarihi Kilisesi ziyaret edildi.

Bilecik-Söğüt kültür gezileri 23 Haziran'a kadar devam edecek.

Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat