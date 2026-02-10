Haberler

Antalya Devlet Opera ve Balesi'nde "Zeynep Işık'ı Anma Konseri" düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya Devlet Opera ve Balesi, uzun yıllar başkemancılığını üstlenen Zeynep Işık'ı anmak amacıyla özel bir konser düzenledi. Konserde sanatçının müziğe adanmış hayatı, meslektaşları tarafından gerçekleştirilen performanslarla yad edildi.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), uzun yıllar kurumun başkemancılığını üstlenen Zeynep Işık'ı, sevdiği eserlerden oluşan özel konserle andı.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, uzun yıllar kurumun başkemancılığını üstlenen ve 2017'de hayatını kaybeden sanatçı Zeynep Işık anısına konser düzenlendi.

Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilen "Zeynep Işık'ı Anma Konseri"nde, sanatçının müziğe adanmış yaşamını, daha önce birlikte sahne aldığı meslektaşları yorumladı.

Antalya DOB orkestrasını şef İbrahim Yazıcı yönetti, başkemancı koltuğunda ise Zeynep Işık ile yıllarca aynı sahneyi paylaşan Halit Barış Öğüt yer aldı.

Konserde soprano Nurdan Küçükekmekçi ve Antalya Senfoni Orkestrası başkemancısı Olgu Kızılay solist olarak sahne alırken, Müge Öğüt ve Tolga Burçak danslarıyla konsere eşlik etti.

Zeynep Işık

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın ilk başkemancısı Sedat Ediz'in torunu, emekli piyanistlerden Ayşe Ediz'in kızı olarak Ankara'da dünyaya gelen Zeynep Işık, müzik eğitimine erken yaşta başladı.

Ankara Devlet Konservatuvarını birincilikle tamamlayan sanatçı, eğitimini İtalya'daki Conservatorio Giuseppe Verdi'de aldığı diploma ile uluslararası düzeye taşıdı. Akdeniz Gençler Orkestrası'nda ve çeşitli uluslararası orkestralarda başkemancı olarak görev alan Işık, bu görevini Antalya DOB'da sürdürdüğü dönemde hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Kültür Sanat
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması! İlk imzalar atıldı

Suudi Arabistan ile dev anlaşma! İmzalar atıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale

Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale
Dehşete düşüren görüntü: 'Yapma, o kız' dese de dinlemedi

"Yapma, o kız" dese de dinlemedi
Bomba iddia! Messi dünya devine başkan olacak

Dünya devine başkan oluyor
Dedikoduyu duyup 4 kişiyi vurdu, özel harekat yaka paça böyle aldı

Dedikoduyu duyup 4 kişiyi vurdu, özel harekat yaka paça böyle aldı
Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale

Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale
Şıvga Gerez hayatını kaybetti! Kurtlar Vadisi'nde 'Cerrahpaşalıların Ablası'ydı

'Cerrahpaşalıların Ablası'ydı! Acı haber geldi
Her maç kulübü 25 bin euro zarara sokuyor! İşte nedeni

Her maç kulübü 25 bin euro zarara sokuyor! İşte nedeni