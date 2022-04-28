Zeynep Casalini, Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne alacak - Haberler

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Zeynep Casalini, Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne alacak

AA - Mustafa Ünal Uysal - Kültür Sanat
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Zeynep Casalini, Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne alacak

Zeynep Casalini, 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında sahneye çıkacak.

MERSİN (AA) - Zeynep Casalini, 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında sahneye çıkacak.

Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, Casalini, şef Daniel Fedorean yönetiminde 29 Mayıs Pazar günü saat 20.00'de Mersin Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda sanatseverlerle buluşacak.

Casalini'ye konserde Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası eşlik edecek.

Mersin'de, 21 Mayıs-11 Haziran'da yapılacak 20. Uluslararası Müzik Festivali'nde 12 konser düzenlenecek.

AA / Mustafa Ünal Uysal - Kültür Sanat

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