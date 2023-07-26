Zeynep Bastık, YBY Woods'ta açık hava konseri verecek

Müzikseverlere ormanın içinde açık havada konser keyfi yaşatan YBY Woods, 29 Temmuz'da Türkiye'nin en başarılı seslerinden Zeynep Bastık'ı ağırlamaya hazırlanıyor. Zeynep Bastık performansının biletleri Biletinial'da satışa çıktı.

YBY Yaşam ve Etkinlik Alanı, 29 Temmuz'da Zeynep Bastık'ı ağırlamaya hazırlanıyor. Şarkılarıyla son yılların adından en çok söz ettiren isimler arasına giren Zeynep Bastık, birbirinden güzel şarkılarını hayranları için söyleyecek. Konserin biletleri Türkiye'nin teknoloji odaklı lider biletleme platformu Biletinial'da satışa çıktı. İlk stüdyo albümü Zeynodisco'yu 2021 yılında yayımlayan ve şarkılarıyla Spotify'ın en çok dinlenen kadın müzisyenler arasında yer alan Zeynep Bastık, birbirinden güzel şarkıları ve sahne şovuyla müzikseverlere keyifli bir gece yaşatacak. - İSTANBUL