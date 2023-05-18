Zeugma Mozaik Müzesi'nde 'Uluslararası Dünya Müzeler Günü' yoğunluğu

Dünyanın en büyük mozaik müzelerinden, başta "Çingene kızı" mozaiği olmak üzere birçok eşsiz esere ev sahipliği yapan Zeugma Mozaik Müzesi'nde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Dünyanın en büyük mozaik müzelerinden, başta "Çingene kızı" mozaiği olmak üzere birçok eşsiz esere ev sahipliği yapan Zeugma Mozaik Müzesi'nde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

"Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü"ne sahip, "Çingene kızı", "Mars heykeli", Roma dönemine ait çeşmeler ve Fırat Nehri kenarındaki villalarda bulunan mozaikler gibi yüzlerce eserin sergilendiği müze, "18 Mayıs Uluslararası Dünya Müzeler Günü" dolayısıyla bugün saat 23.00'e kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Müze Müdürü Özgür Çomak, AA muhabirine, bugünü çeşitli etkinliklerle kutlayacaklarını söyledi.

Müzede sabah saatlerinden itibaren ziyaretçi yoğunluğu yaşandığını ifade eden Çomak, "Sabahın ilk saatlerinde 150 kişilik gruplar geldi. Şu anda yine yoğun. 2022 yılında Avrupa Müzeler Gecesi kapsamında, aralarında Zeugma Mozaik Müzesinin de bulunduğu bazı müzeler saat 19.00-23.00 arası ücretsizdi. Geçen yıl 4 bin 210 kişiyi misafir etmiştik. Bu sene inşallah rakamlar daha da artacak." diye konuştu.

Akşam saatlerinden ziyaretçi yoğunluğunun daha da artacağını belirten Çomak, "Özellikle serin saatlerde, iş ve okul çıkışlarında ilginin daha da artacağını düşünüyoruz. İnsanlar çocuklarıyla, torunlarıyla eşleriyle, ailecek gelecekler. Özellikle akşam yemeğinden sonra insanlar akın akın müzeye gelmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.