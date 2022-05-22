Zelve Açık Hava Müzesi turistleri tarihte yolculuğa çıkarıyor - Haberler

Kapadokya'daki Zelve Açık Hava Müzesi'ne yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor.

Milattan önce 9'uncu asırdan 1952 yılına kadar yerleşim yeri olan, kayadan oyma çok sayıda mekanın bulunduğu açık hava müzesinde cami, kilise, manastır, ev ve yaşam alanları yer alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze, bölgede en çok ziyaret edilen turizm merkezi olarak öne çıkıyor.

Nevşehir Turist Rehberleri Odası Başkanı Özay Onur, AA muhabirine, doğanın bahşettiği güzelliklerle bezeli alanın, özellikle 9 ve 13'ncü yüzyıl arasında papazlara dini eğitimlerin verildiği, Hristiyanlığın önemli merkezlerinden olduğunu belirtti.

Müze ve çevresinin, Kapadokya'da peribacalarının en yoğun bulunduğu yer olduğunu ifade eden Onur, şunları kaydetti:

"Zelve, Kapadokya'da ilk yerleşim yeri ve aynı zamanda son terk edilen yerleşim alanı. 1950'li yıllarda, erozyon neticesi burası afet bölgesi ilan ediliyor ve insanlar Aktepe köyüne taşınıyor. O zamana kadar burada yaşantı vardı. Burası, Bizans döneminde doğal bir kale konumundaydı. İçinde cami ve kilise barındıran, halkların mübadeleye kadar beraber yaşadığı önemli bir merkez. Müzenin bir özelliği de ikonografilerin ve kiliselerin daha eski tarihlendirilmesidir. İçinde tüneller de bulunuyor. Bölgemizin en önemli özelliklerinden güvercinlikleri barındırıyor."

Onur, müzenin kültür turizmini tercih eden turistlerce ziyaret edildiğine dikkati çekerek, "ABD ve Japonya'nın yanı sıra Güney Amerika ve Avrupa ülkelerinden daha çok ziyaretçi çekiyor." dedi.

Turistler açık hava müzesinden etkileniyor

Güney Koreli turist Jiyjong Som, ilk defa geldiği bölgenin coğrafyası ve tarihi yapılarından etkilendiğini dile getirdi.

Kapadokya'yı gezme hayalinin gerçeğe dönüşmesinden mutlu olduğunu anlatan Jiyjong Som, "Kapadokya'da doğal güzelliklerin olduğu manzara çok iyi. Buradaki tarihi yerler ilgi çekici. Ülkeme döndüğümde arkadaşlarıma şiddetle tavsiye edeceğim." diye konuştu.

Arkadaşlarıyla bölgeyi gezen Beste Gündoğar da Zelve Açık Hava Müzesi'nde kendini zaman tünelinde gezinti yapıyor gibi hissettiğini ve etkilendiğini söyleyerek, "Her defasında geldiğimde sanki geçmişteki o dönemde yaşıyormuşum gibi hissediyorum. Bu nedenle üçüncü kez ziyaret ediyorum. Burada bir halk yaşamış. Manzarası da ayrı güzel. Herkese ziyaret etmesini tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.

Funda Köroğlu da Kapadokya'nın her köşesinin değerli olduğunu ancak Zelve Açık Hava Müzesi'nden farklı bir keyif aldığını belirtti.