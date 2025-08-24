Zara'da 23. Bal ve Kültür Festivali Tamamlandı
Sivas'ın Zara ilçesinde düzenlenen 23. Bal ve Kültür Festivali, renkli etkinliklerin ardından sona erdi. Festivalde halk konserleri ve çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi.
Zara Belediyesi, Zara Vakfı ve sivil toplum kuruluşları işbirliğinde millet bahçesinde düzenlenen festivalde çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Festival, Feyza Polat, Emir Talha Altunbaş ve Ece Mumay'ın sahne aldığı halk konserleri ile sona erdi.
Festivale, Sivas Vali Yardımcısı İlhami Doğan, AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılıç, Zara Kaymakamı Mehmet Ali Atak, Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.