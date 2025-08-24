Zara'da 23. Bal ve Kültür Festivali Tamamlandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Zara ilçesinde düzenlenen 23. Bal ve Kültür Festivali, renkli etkinliklerin ardından sona erdi. Festivalde halk konserleri ve çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi.

Sivas'ın Zara ilçesinde düzenlenen 23. Bal ve Kültür Festivali sona erdi.

Zara Belediyesi, Zara Vakfı ve sivil toplum kuruluşları işbirliğinde millet bahçesinde düzenlenen festivalde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Festival, Feyza Polat, Emir Talha Altunbaş ve Ece Mumay'ın sahne aldığı halk konserleri ile sona erdi.

Festivale, Sivas Vali Yardımcısı İlhami Doğan, AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılıç, Zara Kaymakamı Mehmet Ali Atak, Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Özel - Kültür Sanat
Yurt çocuklarını taşıyan minibüs, tırın altına girdi! Can pazarı

Yurt çocuklarını taşıyan minibüs, tırın altına girdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahırda çocuklar çekmiş! İşte Nevzat Bahtiyar'ın telefonundan çıkan gizemli video

İşte Nevzat Bahtiyar'ın telefonundan çıkan gizemli video
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.