Zamarot 1890 | Şef Ebru Baybara Demir'den yeni restoran

Mardin'de 170 çiftçi ile sözleşmeli olarak onların ürünlerini tüm ülkeye ulaştıran 48 çalışanı ile bir ekosistem kurmayı başaran 'Topraktan Tabağa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi' işletmelerinden biri olan Zamarot 1890, Mardin'in ilk 'fine dining' restoranı olarak çok yakında açılıyor.

Mardin'de 170 çiftçi ile sözleşmeli olarak onların ürünlerini tüm ülkeye ulaştıran 48 çalışanı ile bir ekosistem kurmayı başaran 'Topraktan Tabağa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi' işletmelerinden biri olan Zamarot 1890, Mardin'in ilk 'fine dining' restoranı olarak çok yakında açılıyor.