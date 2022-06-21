'Zamansız Kadınlar' tiyatral gösterisi sanatseverlerle buluştu - Haberler

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'Zamansız Kadınlar' tiyatral gösterisi sanatseverlerle buluştu

Demirören Haber Ajansı - Kültür Sanat
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'Zamansız Kadınlar' tiyatral gösterisi sanatseverlerle buluştu

'Araştırmacı Yazar İlknur Güntürkün Kalıpçı'nın hazırlayıp sunduğu 'Zamansız Kadınlar' tiyatral gösterisi sanatseverlerle buluştu.

'Araştırmacı Yazar İlknur Güntürkün Kalıpçı'nın hazırlayıp sunduğu 'Zamansız Kadınlar' tiyatral gösterisi sanatseverlerle buluştu.

Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen tiyatral gösteriye sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Gösterinin finalinde oyunculara Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün tarafından çiçek takdim edildi.

"SAYGI VE SEVGİYLE ANIYORUM"

Atatürk Kültür Merkezi'nde gösteriyi Büyükçekmece halkıyla beraber izleyen Dr. Akgün, oyuncuları tebrik ederek şunları söyledi:

"Tiyatral gösteriyi Büyükçekmece ailemle birlikte izledik. Tarihin önemli kadınlarını canlı olarak izleyebilmek bizleri bir kez daha gururlandırdı. Türkiye ve Dünya tarihine ismini altın harflerle yazdırmış kadınlarımızı saygı ve sevgiyle anıyorum. Bu anlamlı etkinlikte emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum."


Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

İlknur Güntürkün Kalıpçı Büyükçekmece Kültür Sanat Haberler

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