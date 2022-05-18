&quot;Zaman Zaman&quot; sergisi İMALAT-HANE'de açıldı - Haberler

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"Zaman Zaman" sergisi İMALAT-HANE'de açıldı

AA - Aişe Hümeyra Bulovalı - Kültür Sanat
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'Zaman Zaman' sergisi İMALAT-HANE'de açıldı

Yurt içi ve yurt dışında birçok solo sergi açan sanatçı Ali Kazma'nın yeni kişisel sergisi "Zaman Zaman", Bursa'daki İMALAT-HANE'de sanatseverlerle buluştu.

BURSA (AA) - Yurt içi ve yurt dışında birçok solo sergi açan sanatçı Ali Kazma'nın yeni kişisel sergisi "Zaman Zaman", Bursa'daki İMALAT-HANE'de sanatseverlerle buluştu.

Sergideki eserler, zaman ve zaman içinde oluşan ritimlerin ve bu ritimlerin içinden çıkan videolardan oluşuyor.
Sergide sanatçının ilk kez aynı mekan içinde birleşen sekiz çalışması, çok ekranlı ve büyük boyutlu sergileme biçimiyle izleyicilerin beğenisine sunuluyor.

Sergi, 14 Ağustos'a kadar açık olacak.

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Kültür Sanat

Bursa, Kültür Sanat, Haberler

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