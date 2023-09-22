Humanis ve Bozlu Art Project iş birliğiyle hazırlanan sergi kapsamında, Osmanlı ve Erken Cumhuriyet dönemi sanat tarihinin önde gelen isimlerinden Şevket Dağ'ın tüm eserleri İstanbul'da ilk kez toplu olarak sergileniyor.

"Zaman ve Mekanın Büyüsünde Bir Ressam: Şevket Dağ" isimli sergi, Bozlu Art Project Mongeri Binası'nda sanatseverlerle buluştu.

Humanis ve Bozlu Art Project iş birliğiyle hazırlanan sergi kapsamında, Osmanlı ve Erken Cumhuriyet dönemi sanat tarihinin önde gelen isimlerinden Şevket Dağ'ın tüm eserleri İstanbul'da ilk kez toplu olarak sergileniyor.

Sergide, özellikle iç mekanları konu edinen çalışmalarıyla tanınan Dağ'ın 65 eseri, kendisine ait çeşitli objeler, arşiv belgeleri ve fotoğraflar bir araya getirildi.

"Sanatın iyileştirici gücüne inanıyoruz"

Sergi açılışında AA muhabirine konuşan Humanis CEO'su Yunus Sancak, yakın zamanda Pharmactive İlaç olarak kurulan şirketin adını geçen yıl Humanis olarak değiştirdiklerini belirterek, kuruluş mottolarının, fabrikalarının kapısında yazan "Ne mutlu bir derde derman olana" sözü olduğunu söyledi.

Sancak, insan odaklı üretimi benimsediklerinin altını çizerek, "Yaşamın her alanına sağlık getirmek hem ilaç hem de sağlık ürünlerini halka sunmak için çalışıyoruz. Biz bu serginin ilkini Ankara'da gerçekleştirmiştik. Bu aslında aynı serginin İstanbul versiyonu. Sanatın iyileştirici gücüne inanıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü 2019'da yayınladığı bir raporda 3 binden fazla çalışmayı derledi. Bu raporda, sanatın hem mental hem de fiziksel hastalıkların önlenmesine ve yeni hastalıklar oluşmasının engellenmesine katkı sağladığı ortaya konmuştu. Biz de bu bakış açısıyla sanata her zaman destek olacağız." ifadelerini kullandı.

Sanat terapisinin insanların ruhen ve fiziksel olarak iyileşmesini sağladığına dikkati çeken Sancak, sanatın insanın anlatamadıklarının dışa vurumu olduğunu dile getirdi.

Yunus Sancak, sanatseverlerin sergiyi mutlaka görmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

"Kendi rengini ortaya koymak için ışığı çok kullanan bir sanatçıydı"

Sergi küratörlerinden Fahri Özdemir Erdem, serginin yaklaşık 3 yıllık bir çalışmanın ürünü olduğuna işaret ederek, "Sergi 65 eserden oluşuyor. Tablolarla beraber Şevket Dağ'ın paleti, özel eşyaları da yer alıyor. Şevket Dağ'ın hem yaşarken hem de öldükten sonra hiçbir zaman kendi kişisel sergisi açılmamıştı. Bu serginin en büyük özelliklerinden bir tanesi bu eserlerin ilk defa bir araya getirilmesidir. Bir de kendisiyle ilgili hiçbir doküman yoktur bugüne kadar. Biz Humanis olarak çok kapsamlı bir Şevket Dağ albümü yaptık. Bu sergide bize eser veren kurumlara, koleksiyonerlere tek tek teşekkür ediyorum." dedi.

Sergi küratörü Oğuz Erten de Bozlu Art Project olarak Şevket Dağ sergisi açmaktan büyük gurur duyduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Türk resim sanatı tarihinde Şevket Dağ'ın ayrı bir önemi var. Hem ilk ressamlarımızdan olması hem kendisinin bir hoca ressam olması, birçok çağdaş ve modern sanatçının yetiştiricisi olması dolayısıyla ayrıca bir önemi var. Birçok özelliği olmasına rağmen bu sanatçının ne yazık ki Türkiye'de 1902 yılındaki yaptığı 5 eserlik bir sergisi haricinde başka bir sergisi yok. 120 yıl sonra bu serginin İstanbul'da açılması, İstanbul sanatçısı diyebileceğimiz bir sanatçının İstanbul'da tekrar buluşması ayrı bir önem arz ediyor. Ayrıca bu serginin bir yayınının olması da gelecek kuşaklara bu sergiyi tanıtmak ve Şevket Dağ'ın nasıl bir sanatçı olduğunu göstermek anlamında oldukça önemli. Şevket Dağ, hem ışık hem de renk ressamıdır. Işık olmazsa renk olmaz. Şevket Dağ bunu çok iyi bilen bir sanatçıydı. Işığı kendi rengini ortaya koymak için çok kullanan bir sanatçıydı. Böyle bir sanatçıyı kendi yapımız içerisinde sergilemekten çok büyük mutluluk duyuyoruz."

Açılışta konuşan sanat eleştirmeni ve yazar Doğan Hızlan ise Şevket Dağ'ın eserlerinin bir araya getirilmesinin önemini vurgulayarak, İstanbul ressamı olan sanatçının, tablolarında insana ve kutsala nasıl yaklaştığının görülebileceğini dile getirdi.

Bozlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Şükrü Bozluolcak ile Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de açılışta kısa birer konuşma yaptı.

Sergi, 25 Kasım'a kadar görülebilecek.