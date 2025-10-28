Haberler

Zahit Mungan'dan Uçurtma Geleneğine Sahip Çıkma Çabası

Güncelleme:
Mardinli Zahit Mungan, 6 yaşında başlayıp sanata dönüşen uçurtma tutkusuyla birçok uluslararası festivale katılıp başarılar elde etti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi, Atatürk posterli uçurtmasını Mardin semalarında uçurarak geleneği yaşatıyor.

MARDİN'de, 6 yaşında başlayan uçurtma tutkusunu sanatla buluşturup birçok ülkede festivallere katılan, 2023'te Çin'de düzenlenen uluslararası festivalde altın madalya alan Zahit Mungan (34), 9 metrekarelik Atatürk posterli uçurtmasını 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi kentin semalarında uçurdu.

Mardinli Zahit Mungan'ın 6 yaşındayken, ip bağladığı naylon poşeti uçurarak başladığı tutkusu, zamanla sanata dönüştü. 28 yıldır tutkusunu sürdüren Mungan, uçurtma geleneğini gelecek nesillere taşımak ve çocuklara sevdirmek için, doğup büyüdüğü evi atölyeye çevirdi. Burada kendine özgü profesyonel uçurtmalar tasarlayıp imal eden Mungan, kırkyama tekniğiyle 2 bin parçayı bir araya getirerek 5 ayda hazırladığı tavus kuşu uçurtmasıyla, 2023 yılında Çin'de düzenlenen 40'ıncı 'Weifang Uluslararası Uçurtma Festivali'nde altın madalya aldı. Mungan, ayrıca Çin'in yanı sıra son 20 yılda yurt içinde ve Malezya, Tayland, Hindistan, Ukrayna, Malta, Güney Afrika, Dubai, Endonezya, Fransa gibi 38 ülkeyi gezerek, 40'ın üzerinde festivale katıldı. Uçurtma kültürünün yok olmaması için öğrenmek isteyenlere de uçurtma yapmayı öğreten Mungan, hazırladığı 9 metrekarelik Atatürk posterli uçurtmasını 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi Mardin'de gökyüzüyle buluşturdu.

'UÇURTMANIN PEŞİNDE BİR HAYAT SÜRÜYORUM'

Uçurtma geleneğinin yok olmaması için atölye kurduğunu belirten Mungan, "Mardin'de doğup büyüdüm. Burası da benim doğup büyüdüğüm ve çocukluğumun geçtiği ev. Bu evi bir uçurtma atölyesine çevirdim. Çünkü Mardin, geçmişten günümüze uçurtmalarıyla anılan bir şehirdir. Eskiden çocuklar sokaklarda top oynar ya da damlara çıkar uçurtma uçururdu. Ancak bu oyunlar ve uçurtmalar kaybolmaya yüz tutmuştu. Ben de bu güzel geleneğin yok olup gitmemesi için buradaki atölyeyi kurdum. Bu atölyenin beşinci yılı oldu ve bu süreçte binlerce kişiyi ağırladım. Buraya gelen çocuklar, önce hikayemi dinliyor. Ardından kendi uçurtmalarını yapıyor ve daha sonra hep birlikte damlarda uçurtmalarımızı yeniden gökyüzüyle buluşturuyoruz. Ben tamamen uçurtmanın peşinde bir hayat sürüyorum" dedi.

'BAYRAM NEDENİYLE, ATATÜRK UÇURTMAMIZI GÖKYÜZÜYLE BULUŞTURDUK'

Şu ana kadar 38 ülkeyi gezdiğini ve katıldığı birçok uluslararası festivalde madalyalar aldığını belirten Mungan, "Yaptığım uçurtmalara Mardin'in motiflerini, hikayelerini ve efsanelerini yansıtıyorum. Yaptığım bu uçurtmalar sayesinde dünyanın birçok yerinden davet alıyorum. Şu ana kadar 38 ülkeye gittim ve en son Fransa'da ülkemi temsilen festivallerde bulundum. Açıkçası, dünyanın birçok yerinden davet ediliyorum ve uçurtmalarımı dünyanın her yerinde uçuruyorum. Uçurtma atölyemde, özel olarak yaptığım bir Atatürk uçurtması da bulunmakta. Gelen her ziyaretçi, mutlaka Atatürk uçurtması ile fotoğraf çekilmeden buradan ayrılmıyor. Biz de burada sergilediğimiz Atatürk uçurtmasını, her özel günde ve her bayramda atölyemizin damından göklere salıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Atatürk uçurtmamızı gökyüzüyle buluşturduk" diye konuştu.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
