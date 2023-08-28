Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği Özel Gösterimi Ormanda Açık Hava Sinemasında
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Yüzüklerin Efendisi serisinin ikinci filmi olan Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği'nin özel gösterimi, ormanda açık hava sinemasında gerçekleşecek. Gösterimde, filmin tüm karakterlerini canlandıran animatörler yer alacak ve hayranlar pek çok aktiviteye katılabilecek.
"Yüzüklerin Efendisi"nin ikinci filmi "Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği"nin özel gösterimi, ormanda açık hava sinemasında gerçekleşecek.
Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, YBY Woods tarafından 6 Eylül'de yapılacak gösterimde, başta Gandalf, Frodo, Samwise, Aragorn, Legolas, Arwen ve Gollum olmak üzere filmin tüm karakterlerini canlandıran animatörler yer alacak.
Filmin hayranları, özel konseptle hazırlanmış etkinlikte pek çok aktiviteye katılabilecek.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Yıldız - Kültür Sanat