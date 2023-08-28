Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği Özel Gösterimi Ormanda Açık Hava Sinemasında

Yüzüklerin Efendisi serisinin ikinci filmi olan Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği'nin özel gösterimi, ormanda açık hava sinemasında gerçekleşecek. Gösterimde, filmin tüm karakterlerini canlandıran animatörler yer alacak ve hayranlar pek çok aktiviteye katılabilecek.

"Yüzüklerin Efendisi"nin ikinci filmi "Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği"nin özel gösterimi, ormanda açık hava sinemasında gerçekleşecek.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, YBY Woods tarafından 6 Eylül'de yapılacak gösterimde, başta Gandalf, Frodo, Samwise, Aragorn, Legolas, Arwen ve Gollum olmak üzere filmin tüm karakterlerini canlandıran animatörler yer alacak.

Filmin hayranları, özel konseptle hazırlanmış etkinlikte pek çok aktiviteye katılabilecek.