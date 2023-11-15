Yusuf Akçura ve Ahmet Ferit Tek'in Mektupları Kitaplaştırıldı

Yusuf Akçura ile Ahmet Ferit Tek arasındaki mektuplaşmalar, VakıfBank Kültür Yayınları tarafından kitap olarak yayımlandı. Kitap, 2. Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e, dönemin politik ve düşünsel iklimine dair önemli ipuçları sunuyor.

Türk düşünce tarihinin önemli isimlerinden yazar Yusuf Akçura ile Türkiye'nin ilk İçişleri Bakanı Ahmet Ferit Tek'in 1902-1933'teki mektuplaşmaları VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY) tarafından kitap olarak okurlara sunuldu.

VBKY'dan yapılan açıklamaya göre, Akçura'nın kendisiyle aynı adı taşıyan torunu Yusuf Akçura'nın izniyle yayına hazırlanan "Ahmet Ferit'e Mektuplar" kitabı, 2. Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e, dönemin politik ve düşünsel iklimine dair ipuçları sunuyor.

Prof. Dr. İsmail Türkoğlu ve Prof. Dr. Ömür Ceylan tarafından yayıma hazırlanan eser, Akçura ve Tek'i yakından tanımak için okura bir fırsat sunarken, ikilinin yaşamlarının gölgede kalan kısımlarını gün yüzüne çıkarıyor. Kitapta mektupların orijinal hallerine de yer veriliyor.

Hemen her hafta birbirlerine yazan Akçura ve Tek'in mektupları, Rusya Türkleri'nin 1905'te gerçekleşen Rus Devrimi sonrası giriştikleri siyasi mücadelenin tarihine ayna tutuyor. Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu siyasi çıkmazda izlemesi gereken ve Akçura'nın üzerinde durduğu üç siyasi yöntem olan Osmanlılık, İslamcılık ve Türkçülük politikalarının sorgulandığı "Üç Tarz-ı Siyaset" adlı kitabın yazılış serüveni ile Jön Türklerin muhaceretteki mücadeleleri ve birbiriyle ilişkileri de ele alınıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. İsmail Türkoğlu ve Prof. Dr. Ömür Ceylan, ikilinin yıllara yayılan dostluğuna dair şu ifadeleri kullandı:

"Yusuf Akçura ve Ahmet Ferit Tek, Kuleli Askeri Lisesinde başlayan samimiyetlerini, Akçura'nın vefatına dek sürdürmüş iki yakın dosttur. Yusuf Akçura'nın 1903'te Fransa'dan Rusya'ya dönüşüyle yoğunlaşmaya başlayan mektuplaşmalar, 1935'e kadar devam etmiştir. Bu 32 yıllık sürenin bir bölümünü (1909-1925) İstanbul ve Ankara'da birlikte geçirmişlerdir. Ahmet Ferit Tek'in 1925'te Hariciye Vekaleti'nde görevlendirilmesiyle mektuplaşmalar yeniden başlamıştır. Mektuplardan anlaşıldığı üzere birbirine hemen hemen her hafta mektup yazmışlardır. Birbirlerini bu derece seven, saygı duyan iki dost herhalde Türk siyaset ve kültür hayatında enderdir."