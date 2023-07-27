Gençler Arası Değişim Programı çerçevesinde dünyanın dört bir yanından Bursa'ya gelen öğrenciler, tarhana yapmayı öğrendi. Hazır çorbanın atası olarak bilinen tarhanayı yoğuran öğrenciler, bardak bardak içmenin de keyfini yaşadı.

Yurt dışından gelen öğrenciler tarhana yapmayı öğrendi

Hazır çorbanın atası olan tarhana, öğrenciler tarafından çok beğenildi

BURSA - Gençler Arası Değişim Programı çerçevesinde dünyanın dört bir yanından Bursa'ya gelen öğrenciler, tarhana yapmayı öğrendi. Hazır çorbanın atası olarak bilinen tarhanayı yoğuran öğrenciler, bardak bardak içmenin de keyfini yaşadı.

Gençler Arası Değişim Programı çerçevesinde yurt dışından Bursa'ya gelen öğrenciler, 10 gün belirlenen ailelerin yanında Türk kültürünü, örfünü ve yemek lezzetlerini tatmanın fırsatını buldu. Türk tarihi, kültürü, sanatı ve mutfağını öğrenmek için gelen 16-20 yaş arası 15 yabancı öğrenci, Türkiye'nin de gönüllü birer turizm elçisi oldu.

İstanbul, Eskişehir, Çanakkale ve Bursa programları çerçevesinde ziyaretlerini yapan öğrenciler, Hastavuk mutfağında da, 'Türk Yemekleri Workshop' gerçekleştirildi. Örnek yemek olarak tarhana yapımı öğrenildi. Önlüğü giyen öğrenciler, un ile karıştırdıkları biberle tarhananın serüvenini dahil oldu. Hazır çorbaların atası olarak nitelendirilen tarhananın bitmiş halini tencerede pişiren öğrenciler, tadına ise bayıldı.

Tarhana çorbasını çok sevdiğini belirten öğrenciler, çorbayı hazırlarken de eğlenceli dakikalar yaşadı. Öğrenciler heyecanlarını dile getirirken, tarhana çorbasını sevdiklerini belirtti.

Uludağ Üniversitesi Harmancık Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Aşçılık Bölüm Hocaları Fatih Yıldırım ve Erdoğan Bozan tarafından "Türk Mutfağı" tanıtımı yapıldı. Öğrencilere tarhana hazırlamayı öğreten şef Erdoğan Bozan, "Türk mutfağının tarihi gelişimini kültürümüzü onlara anlattık. Aynı zamanda kültürümüzün en önemli parçalarından birisi, dünyaya armağanımız olan hem kurutma hem de bağlama tekniği olan, bizim şifa olarak içtiğimiz tarhana çorbamızı onlara yaptırmayı görev edindik. Misafirlerimiz tarhana çorbası için hamur yoğurmakla kalmadı. Aynı zamanda tarhana yapımını öğrendi. Öğrenirken eğlenecekleri ve ve akıllarında unutmayacakları güzel bir anı olarak kalacak" dedi.

Şef Fatih Yıldırım ise, Tarhana kelimesinin dar haneden geldiğini aslında yokluktan türemiş bir çorba olduğunu belirtti. Yıldırım, "Tarihte bizim yaptığımız ürünleri kurutarak saklamamız için ortaya çıkmış bir çorbadır tarhana. 21 Gün mayalanma süreci sonrası ekşiyen, koparılıp güneşte veya gölgede kurutularak yapılmaktadır. Ayrıca tarhana esasında hazır çorbanın atasıdır" dedi.