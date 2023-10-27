Yüreklere dokunan fotoğraf 90 yıl sonra canlandırıldı

UŞAK - 1933 yılında Cumhuriyet kutlamalarında Hüsnü Kazım Özler tarafından çekilen "Cumhuriyeti biz böyle kazandık" fotoğrafı, 90 yıl sonra tekrar can buldu. Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları Cumhuriyet'in 100. yılında, zaferin mutluluğunu ve gururunu tekrardan hissettirmek için kamera karşısına geçti.

Uşak'ın ilk fotoğrafçısı ve milli mücadeledeki birliği en iyi yansıtan "Cumhuriyeti biz böyle kazandık" fotoğrafını çeken Hüsnü Kazım Özler'in oğlu Mustafa Özler ise fotoğraf makinesinin başına geçerek babasını canlandırdı.

" Uşak'ın adını Türkiye'ye duyuran resim"

90 yıl sonra canlandırılan fotoğrafta babasının rolünü oynamaktan mutluluk ve gurur duyduğunu belirten Mustafa Özler, "Bu resim Uşak'a mal olmuş bir resim. Uşak'ın adını Türkiye'ye duyuran tek resim. Böyle gurur verici bir tablo Cumhuriyet'in 100. yılında tekrar canlandırıldığı için çok mutluyum." dedi.

Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuk yapan Seçil Büyükuğurlu ise, "Kesinlikle bugün burada olmak çok gurur verici öncelikle bunu söylemem gerekiyor. Kurtuluş adlı tiyatro oyunumuzu da birçok defa sergiledik ve oyunu oynarken canlandırdığım karakter de çekilen zorlukları hissettiriyor. Fotoğraf yıllar önce Uşak'ta çekildi. Uşaklı birisi olarak bu bana ayrı bir gurur veriyor. Yüzlerindeki ifade o zamanlarda yaşanılan mücadeleyi ve çektikleri zorlukları bize hissettiriyor." diye konuştu.

Canlandırmada yer almaktan mutluluk duyduğunu söyleyen ve ileride çocuklarına anlatacakları gurur verici bir anı edindiklerini belirten Çağrı Gülerer, "90 yıl sonra bu fotoğrafın canlandırılmasında rol oynamak benim için çok büyük bir gurur. Zaten Uşak'ın kurtuluşu ile ilgili de bir oyun oynuyoruz ve orada da Cumhuriyeti Biz Böyle Kazandık fotoğrafını canlandırıyoruz. Burada olduğumuz için çok mutluyuz." dedi.