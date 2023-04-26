'Yunus Emre Seçkisi' adlı eser 7 dile çevrildi

Prof. Dr. Erdoğan Boz tarafından hazırlanan 'Yunus Emre Seçkisi' adlı eserin ilk bölümünde Risaletü'n-Nushiyye'den 28 şiir, ikinci bölümde ise Divan'dan 44 şiire yer verildi. Yunus Emre'nin şiirleri seçki olarak Arapça, Çince, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Rusça ve İtalyancaya tercüme edilerek Yunus, 700 yıl öncesinden tüm dünyaya anlatıldı.

'OKURLARIMIZ KENDİ DİLLERİNDE BULABİLECEKLER'

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yunus Emre Enstitüsü, dünya çapında bulunan takipçilerine bu bayram da yine yeni eserler sundu. Yunus Emre'nin en önemli eserleri olan Divan ve Risaletü'n-Nushiyye'den seçki olarak 7 dile tercüme ettik. Bu çalışmayla okurlarımız Yunus'un insan ve doğa sevgisini, birlik düşüncesini kendi dillerinde bulabilecekler" dedi.

'BÜTÜN DÜNYAYA ANLATMAYA GAYRET ETTİK'

Yunus Emre Enstitüsü Eğitim Dairesi Başkanı Prof. Dr. Kartallıoğlu ise, "Yunus Emre sayesinde Anadolu coğrafyası, Türkçenin yurtlarından biri haline geldi ve Türkçe, Yunus'un yazmış olduğu eserlerle 700 yıl boyunca bu topraklarda kalıcı bir dil oldu. Bu çalışma çerçevesinde Yunus Emre'nin 'Divan' ile 'Risaletü'n-Nushiyye' adlı eserlerinden seçkiler günümüze aktarılarak yeniden ele alındı ve Türkçe kelimeler yeniden okunmuş oldu. Enstitü olarak Divan ile Risaletü'n-Nushiyye eserlerini hem Arap harfli Türkçesi hem günümüze transkripte edilmiş şekli hem de Türkiye Türkçesiyle yayıma hazırladık. Bu iki eserden 72 şiirlik bir seçki yapıp çeşitli dünya dillerine çevirerek 700 yıl öncesinden Yunus'u bütün dünyaya anlatmaya gayret ettik" diye konuştu.