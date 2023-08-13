Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye-Endonezya Kültür Haftası düzenledi

Yunus Emre Enstitüsü, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da 'Türkiye-Endonezya Kültür Haftası' etkinliğini gerçekleştirdi. Enstitünün, Endonezya'daki eğitim kurumlarıyla iş birliği yaparak gerçekleştirdiği kültür haftasında Türkiye'nin kültürel mirasının çeşitli ögeleri tanıtıldı. Etkinlik kapsamında şiir yarışması, yemek yarışması ve bilgi yarışması gibi farklı etkinlikler düzenlendi.

Yunus Emre Enstitüsü, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da 'Türkiye-Endonezya Kültür Haftası' etkinliğini gerçekleştirdi. Enstitünün, Endonezya'daki eğitim kurumlarıyla iş birliği yaparak gerçekleştirdiği kültür haftasında Türkiye'nin kültürel mirasının çeşitli ögeleri tanıtıldı.

Türkiye-Endonezya Kültür Haftası kapsamında 'Şiir Yazma ve Okuma Yarışması', 'Türk Mutfağı Yemek Yarışması' ve 'Türkiye Bilgi Yarışması' olmak üzere farklı kategorilerde Endonezyalı lise ve üniversite öğrencilerine yönelik kültürel etkinlikler hazırlandı.

ŞİİR YARIŞMASI İKİ FARKLI KATEGORİDE DEĞERLENDİRİLDİ

Kültür haftasının ilk etkinliği 'Şiir Yazma ve Okuma Yarışması', Cakarta Yunus Emre Enstitüsü'nün ev sahipliğinde Maleo Vakfı Üstün Zekalılar Özel Lisesi'nden 45 öğrenci ile enstitü kursiyerlerinin katılımıyla gerçekleşti. Yarışmada adaylara Türkiye'nin kültürel unsurlarına ilişkin anahtar kelimeler verilerek adayların bu kelimelerle şiir yazmaları ve yazdıkları şiirleri okumaları istendi. Yarışmaya katılan enstitü kursiyerleri ise şiirlerini Türkçe yazdılar. Şiir yarışması yerel dilde ve Türkçe olmak üzere iki kategoride değerlendirildi.

20 ÖĞRENCİ YEMEK YARIŞMASINDA YARIŞTI

Kültür haftasının ikinci etkinliği 'Türk Mutfağı Yemek Yarışması' ise Mulia Özel Gastronomi Lisesi'nden 20 öğrenciye Türk mutfağının lezzetlerinden farklı yemekler ve tatlıların tanıtımıyla başladı. Adaylar, gruplara ayrılarak yarışma menüsü için belirlenen yemekleri ve tatlıları hazırlamak için birbirleriyle yarıştılar.

"KÜLTÜRÜMÜZE GÖSTERİLEN MUAZZAM İLGİDEN SON DERECE MEMNUNUZ"

Konu ile ilgili olarak Cakarta Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Cemal Şahin, "Endonezyalıların Türk kültürüne çok yoğun bir ilgisi var. Gastronomiden edebiyata tarihten sanata kültürümüze gösterilen muazzam ilgiden son derece mutluyuz. Enstitü olarak Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Türk kültürünün tüm perspektiflerini büyük kitlelere tanıtmaya ve gösterilen bu ilgiyi karşılamaya yönelik faaliyetlerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

BİLGİ YARIŞMASINDA TARİH VE EDEBİYAT ALANLARINDAN SORULAR YER ALACAK

Kültür haftası kapsamında 15 Ağustos 2023 tarihinde Endonezya'daki lise ve üniversitelerden Türk kültürüne ilgi duyan 40'tan fazla öğrenci 'Türkiye Bilgi Yarışması'na katılacak. Yarışmada Türkiye'nin tarihi, edebiyatı ve sanatı gibi kültürel dokularına ilişkin sorular yer alacak.

DERECEYE GİRENLERE ÖDÜL VERİLECEK

17 Ağustos 2023 tarihinde ise enstitü kursiyerleri, Endonezya ve Muhammediye Üniversiteleri öğrencileri tarafından Türk mutfağından lezzetlerin yer alacağı özel bir menü hazırlanacak ve enstitü bahçesinde düzenlenecek olan etkinlikle Endonezyalıların beğenisine sunulacak. 19 Ağustos 2023 tarihinde kültür haftası kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren adaylara ödüllerinin takdim edileceği bir tören düzenlenecek.