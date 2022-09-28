Yunus Emre Enstitüsü'nden Amerika'ya kültürel köprüANKARA ABD Dışişleri Bakanlığı Eğitim ve Kültür İşlerinden Sorumlu Müsteşar Ethan Rosenzweig ve beraberindeki heyet Türkiye ile ABD arasında kültürel etkileşimi artıracak iş birliklerini ele almak üzere Yunus Emre Enstitüsüne ziyaret gerçekleştirdi.

Yunus Emre Enstitüsü'nden Amerika'ya kültürel köprü

ANKARA ABD Dışişleri Bakanlığı Eğitim ve Kültür İşlerinden Sorumlu Müsteşar Ethan Rosenzweig ve beraberindeki heyet Türkiye ile ABD arasında kültürel etkileşimi artıracak iş birliklerini ele almak üzere Yunus Emre Enstitüsüne ziyaret gerçekleştirdi.

Ülkeler arasında kültürel etkileşim ve diyaloğu artıracak iş birliklerinin ele alındığı ziyaret kapsamında Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş tarafından Enstitünün 6 kıta genelinde gerçekleştirdiği Türkçe öğretimi faaliyetleri, kültürel etkileşim etkinlikleri ve büyük çaplı projelere ilişkin bilgilendirmede bulunuldu. Dombra Sanatçısı Arslanbek Sultanbekov ve ekibi tarafından Türk Dünyası'nın meşhur eserlerinin icra edildiği müzik dinletisini dikkatle dinleyen Müsteşar Rosenzweig, Türk musikisine has enstrümanlar hakkında bilgi aldı. Müsteşar Rosenzweig Orhun Abideleri'nin kopyalarının sergilendiği Türk Dili Tarihi Sergisi'ni gezerken Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, kendilerine eşlik ederek Orhun Abideleri hakkında bilgi verdi. Rosenzweig, Yunus Emre Enstitüsünün Ulus'taki tarihi binasında Ukrayna'daki savaş sebebiyle Ankara'ya yerleşen ve Türkçe öğrenen Ukraynalı çocuklar ve aileleriyle de bir araya gelerek görüşmeler gerçekleştirdi.

Kültürel etkileşim ve iş birlikleri artırılacak

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, yapılan görüşmeye ilişkin "Sayın Ethan Rosenzweig Beyefendi ile Yunus Emre Enstitüsü ve Amerikan Hükümeti arasında kültürel alanlarda ilişkilerimizi nasıl geliştireceğimiz konusuna odaklandık. Türkiye'den Fullbright Bursları başta olmak üzere eğitim görmek için Amerika'ya giden bursiyerler ile ilgili Enstitümüz ile yapılabilecek ortaklıklar değerlendirildi. Diğer taraftan Amerika'da Türk kültürünün ve Türkçe öğretiminin yaygınlaştırılması için Amerika'daki devlet kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği imkanlarını ele aldık." ifadelerini kullandı.

Görüşmenin samimi bir ortamda gerçekleştirildiğini belirten Enstitü Başkanı Prof. Dr. Ateş, görüşme boyunca Yunus Emre'nin düşünce dünyasının ele alındığını, Enstitünün Yunus'un felsefesiyle dünya çapında gerçekleştirdiği faaliyetleri Sayın Rosenzweig'a yüz yüze anlatma fırsatı bulduğunu ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılında Amerika ile ortak kültürel faaliyetler yapılacağını kaydetti.