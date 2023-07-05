Yunus Emre Enstitüsü, Mısır'da Türk kültürü ve Türkçe kurslarıyla faaliyetlerini sürdürüyor

Yunus Emre Enstitüsü, Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan temsilciliğindeki faaliyetleriyle 2010'dan bu yana Türkiye ve Mısır arasındaki kültürel ilişkilere ivme kazandırıyor. Enstitü, Türk kültürünü ve Türkçeyi tanıtmak amacıyla Türkçe kursları düzenliyor ve Mısırlıların yoğun ilgisini çekiyor. 2022'de 25 bine yakın Mısırlı Türkçe kurslarına kayıt yaptırdı ve bu sayının artması bekleniyor. Ayrıca, Türkçe eğitimi veren yerel kurumlarla işbirliği yapılarak Türkçe öğretimi ağı genişletiliyor.

Yunus Emre Enstitüsü, (YEE), Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan temsilciliğindeki faaliyetleriyle 2010'dan bu yana Türkiye ve Mısır arasındaki kültürel ilişkilere ivme kazandırıyor.

YEE'den yapılan yazılı açıklamada, kurumun yurt dışında açtığı ilk temsilciliklerinden biri olan Kahire Yunus Emre Enstitüsünün, Mısır'da 13 yıldır Türk kültürünü ve Türkçeyi tanıtmaya yönelik faaliyetlerini sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, Mısır'da Türkiye'nin cazip konumu, turizm potansiyeli ve kültürel zenginliği gibi unsurlar başta olmak üzere Türk kültürüne ve Türkçeye yoğun ilgi gösterildiği ve Türkçe kursu kayıtlarının başladığı tarihlerde Enstitünün önünde uzun kuyruklar oluştuğu belirtildi.

Kahire Yunus Emre Enstitüsünde 2022'de yüz yüze ve dijital ortamda gerçekleştirilen Türkçe kurslarına 25 bine yakın Mısırlının kayıt yaptırdığı ifade edilen açıklamada, bu sayının bu yıl daha da artmasının beklendiği vurgulandı.

Türkiye ve Mısır arasındaki kültürel ilişkilerin 2010'dan itibaren ivme kazandığının altı çizilen açıklamada, Mısır'daki çok sayıda saygın üniversitenin Türkçe ve Türkoloji bölümleriyle koordinasyon içerisinde çalışılarak Türkçe eğitimi veren yerel kurum ve kuruluşlarla olan işbirliği ağının genişletildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Türkçe öğretimi faaliyetleri ve kültürel etkinlikler aracılığıyla Mısır'da Türk kültürünün etki alanının genişletilmesinin yanı sıra çok sayıda projenin hayata geçirilmesine devam edileceği bildirildi.

"Türkçe ve Türk kültürüyle Mısır'da gönülleri bir araya getiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kahire Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Emin Boyraz, "2010 yılından itibaren Türkiye'yi ve Türkiye'nin eşsiz kültürel değerlerini geniş kitlelere tanıtmak, Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerde kültürel bir köprü olmak gayesiyle faaliyetlerimize devam ediyoruz. Her yıl gerçekleştirdiğimiz birçok faaliyetle Yunus Emre'nin 'Gelin tanış olalım' şiarından hareketle Türkçe ve Türk kültürüyle Mısır'da gönülleri bir araya getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Boyraz, "Görme engeline rağmen Türkçe öğrenmek isteyen kursiyerimizden izlediği bir Türk dizisinden etkilenerek sanat kurslarımıza katılan kursiyerimize kadar çok sayıda farklı sebeple Türk kültürüne ve Türkçeye gösterilen bu teveccüh için teşekkür ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.