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Doha Yunus Emre Enstitüsü, Katar'ın kültürel ilişkilerine katkıda bulunuyor

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Katar'da faaliyetlerini yürüten Doha Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye'nin kültürel değerlerini tanıtmak amacıyla gerçekleştirdiği faaliyetlerle Katar ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinde üstlendiği rolden dolayı Katar'ın kültürel ilişkilerine katkıda bulunan kuruluşlar arasında...

Katar'da faaliyetlerini yürüten Doha Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye'nin kültürel değerlerini tanıtmak amacıyla gerçekleştirdiği faaliyetlerle Katar ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinde üstlendiği rolden dolayı Katar'ın kültürel ilişkilerine katkıda bulunan kuruluşlar arasında yer aldı.

Katar'da Katar Müzeleri tarafından 2012 yılında başlatılan 'Kültür Yılları' aracılığıyla dünyanın dört bir yanındaki ülkeler ve halklarla gönül köprülerinin kurulması, kültürel iş birliklerinin oluşturulması amaçlanıyor. Katar Ulusal Kültür Yılları Komitesi Genel Sekreteri Sara Ahmed Al-Mohannadi, yaptığı açıklamada, 'Kültür Yılları'nın Katar ile dünya ülkeleri arasında medeniyetler arası köprüler kurulması ve ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirildiğini belirterek aralarında Türkiye'nin de olduğu birçok ülke ile güçlü kültürel ortalıklar kurulduğunu ifade etti.

Doha Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Uysal, "2015 yılında Katar Müzeleri tarafından 'Türkiye-Katar Kültür Yılı' ilan edilmesi, iki ülke arasındaki kültürel ilişkilerin güçlendirilmesinde ve bu ilişkilerin pekiştirilmesinde mihenk taşı rolünü üstleniyor. Bu yılın en kıymetli sonuçlarından biri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdir ve tensipleriyle Doha'da bir Yunus Emre Enstitüsünün açılması oldu. Bu merkez, 2015 yılından bu yana üstlendiği Türk kültürünü ve Türkçeyi tanıtma misyonuyla iki kardeş ülke arasındaki kültürel iş birliği için bir köprü haline geldi" dedi.

Yunus Emre Enstitüsü, farklı kıtalarda bulunan temsilcilikleriyle Türk dilinin, kültürünün ve sanatının tanıtılması amacıyla muhtelif alanlarda faaliyetler düzenleyerek Türkiye'yi nitelikli bir şekilde tanıtıyor ve Türkiye ile diğer ülkeler arasındaki kültürel ilişkileri geliştiriyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

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