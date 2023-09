Yunus Emre Enstitüsü, Cumhuriyetle Büyüyen Türkiye Sergisine Ev Sahipliği Yaptı

YUNUS Emre Enstitüsü (YEE), Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında Ressam Prof. Dr. Abbas Ketizmen'in 'Cumhuriyetle Büyüyen Türkiye' adlı sergisine ev sahipliği yaptı.

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş'in katılımıyla gerçekleştirilen sergi kapsamında, Cumhuriyet'in Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e özel olarak hazırlanan illüstrasyon başta olmak üzere Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminden Kurtuluş Savaşı'na 6 büyük cephedeki milli mücadele ve Türk tarihine iz bırakan olaylar kronolojik sırayla resmedilerek sanatseverlerin ve tarih meraklılarının beğenisine sunuldu.

Sergi alanında ayrıca sinemadan mutfağa tarihten mimariye kadar geniş bir yelpazede Türkiye'nin kültürel değerlerine ilişkin görseller, kısa açıklamalarıyla birlikte sergilendi.

Programda 'Cumhuriyetle Büyüyen Türkiye' adlı konserde Nev Niyaz tarafından Cumhuriyet Dönemi'ne ait Türk müzikleri icra edildi.

'TÜRK KÜLTÜRÜMÜZÜN FARKLI BOYUTLARINI DÜNYAYA TAŞIYORUZ'

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş burada yaptığı açıklamada, Kültür Yolu Festivali'nin yaklaşık 3 yıldır Ankara'da gerçekleştirildiğini söyledi. Ateş, "Özellikle Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un öncülüğünde yüzlerce bütün Ankaralılara hitap eden kültür, sanat faaliyetleri yapılıyor. Bu kapsamda Yunus Emre Enstitüsü olarak Cumhuriyeti'mize vefa borcumuzu bir anlamda küçük bir katkıyla ifade etmiş oluyoruz. Değerli sanatçımız Ressam Prof. Dr. Abbas Ketizmen'in resmettiği Cumhuriyet tarihimizi tablolarla ifade ediyoruz. Bu özellikle gençlerimiz, çocuklarımız için çok kıymetli. Çünkü Cumhuriyet tarihini sadece teorik olarak değil, yaşadığımız yüzyılı olumlu ve olumsuz yönleriyle her birini bir ders malzemesi olarak görüyoruz. O açıdan da her bir 10 yılda Türkiye Cumhuriyeti'nin ve halkımızın ortak kültürel hafızamızın neler yaşadığını görme fırsatımız var. Bunu bu yılın başında gerçekleştirdik. Türkçe-İngilizce olarak da Cumhuriyet tarihi boyunca öne çıkan kavramları ifade ettik. Böylelikle dünyanın her tarafında Türk tarihinin önemli bir kesiti olan son 100 yıllık Cumhuriyet tarihimizi resmettik ve kavramlarla öne çıkardık. Türkiye son 3 yıldır kendi değerleriyle, kültürüyle, edebiyatıyla, sanatıyla, müziğiyle buluşuyor. Biz Yunus Emre Enstitüsü olarak 100'üncü yıl sloganımız 100'üncü yıla gelindiğinde bütün dünyayı biz kültür ağlarıyla ördük. Şu anda 65 ülkede 84 merkezle Türk kültürümüzün farklı boyutlarını dünyaya taşıyoruz. Türkçe öğretiyoruz. Böylelikle insanlık ailesine bir katkıda bulunmuş oluyoruz" dedi.

RESSAM PROF. DR. ABBAS KETİZMEN KİMDİR?

Ressam Prof. Dr. Abbas Ketizmen, 45 yıllık sanat hayatı ve 27 yıllık akademik kariyeri boyunca 2 binden fazla tasarım ve sanat eseri üretti. Ressam Ketizmen, sanat hayatı boyunca çok sayıda ödül kazandı ve sergiler düzenledi. '2018 Cengiz Aytmatov Yılı' kapsamında hazırlanan 'Cengiz Aytmatov'u Okumak' adlı sanat albümünde 39 sanatçı arasında 3 adet resmiyle Türkiye'den yer alan tek ressam oldu.